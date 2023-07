ZI-Statement zur Reform der Notfall- und Akutversorgung in Deutschland (Medieninformation).

Die „Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung“ hat gestern unter dem Titel „Reform der Notfall- und Akutversorgung in Deutschland – Integrierte Notfallzentren und Integrierte Leitstellen“ eine Stellungnahme veröffentlicht. Hierzu erklärt der Vorstandsvorsitzende

des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi), Dr. Dominik von Stillfried:

„Die Vorschläge der Kommission sind eine Bestätigung dafür, dass die

Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten an der Notfallversorgung in den letzten

Jahren in die richtige Richtung weist. Wir sehen einen Großteil der

Empfehlungen als bereits umgesetzt an. Der andere Teil befindet sich auf dem

Wege dorthin. Richtig ist, dass die beiden Rufnummern für die telefonische

Steuerung und die jeweils damit verbundenen spezifischen Kompetenzen erhalten

bleiben sollen. Während sich die digitale Fallübergabe bereits in der Erprobung

und auf dem Pfad der Umsetzung befindet, braucht es für den gegenseitigen

Austausch über die Rufnummern der Anrufenden und die unter Umständen bereits

erfolgten Dispositionen eine entsprechende Rechtsgrundlage.

Ebenfalls richtig ist, dass die Integrierten Notfallzentren (INZ) als

gemeinsame Anlaufstellen der Akut-und Notfallversorgung auf Standorte der

umfassenden und erweiterten Notfallversorgung begrenzt werden. Damit würde die

Anzahl der heute bereits eingerichteten Bereitschaftspraxen reduziert. Auch für

die dann verbleibenden Schwerpunktstandorte sollte eine Planung der

Besetztzeiten von Bereitschaftspraxen von der Zahl der bisher dort behandelten

Patientinnen und Patienten abhängig gemacht werden. Ob es effizient ist,

Bereitschaftspraxen während der Praxisöffnungszeiten zu besetzen, wird noch

bewiesen werden müssen. Die Standortplanung wird vor diesem Hintergrund schon

jetzt die sich perspektivisch ergebenden Personalengpässe in der ambulanten und

stationären Versorgung berücksichtigen müssen.

Um Überlastungen dieser Einrichtungen der integrierten Akut- und

Notfallversorgung zu vermeiden, muss bereits bei der Planung auch darauf

geachtet werden, Sogeffekte gering zu halten. Insbesondere der fahrende

Bereitschaftsdienst und telemedizinische Angebote müssen hier Berücksichtigung

finden. Sinnvoll ist, dass die Bereitschaftspraxen zur Diagnostik auf die vom

Krankenhaus vorgehaltenen technischen Einrichtungen zurückgreifen können.

Insofern ist zu begrüßen, dass die Kommission auch ein einheitliches

Terminbuchungssystem fordert, das auch für INZ und für die Weiterleitung von

Patientinnen und Patienten zur Verfügung stehen soll. Auch hierzu sind die

Arbeiten auf Seiten der Kassenärztlichen Vereinigungen bereits deutlich

vorangeschritten.

Der Gedanke, dass Versicherte 24/7 im Akutfall auf ein telefonisches, digitales

und telemedizinisches Beratungsangebot mit einer Vermittlung eines angemessenen

Versorgungsangebotes zurückgreifen können, ist noch relativ neu. In die Praxis

umgesetzt wurde dies erstmalig im Pandemiejahr 2020. Bis heute sind durch die

Fachkräfte der 116117 rund vier Millionen strukturierte telefonische

Ersteinschätzungen vorgenommen worden, 1,6 Millionen davon allein in den

letzten zwölf Monaten. Das sind rund 150.000 pro Monat, Tendenz steigend. Ein

digitales Angebot zur Ersteinschätzung mit Terminvermittlung wird aktuell

ergänzt. Auf diesen Grundlagen kann jetzt aufgesetzt werden.

Deshalb ist es auch erfreulich, dass die Kommission anerkennt, dass die

Vorhaltekosten für ein niedrigschwelliges Steuerungsangebot, das Hilfesuchenden

mit dringlichen Gesundheitsanliegen rund um die Uhr einen telefonischen oder

digitalen Erstkontakt mit dem Versorgungssystem bietet, ebenso von den

gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden sollten wie Aufwendungen zur

Einrichtung und zum Betrieb von Bereitschaftspraxen in den INZ.“

Quelle: Zentralinstitut f.d. Kassenärztliche Versorgung, 14.02.2023