Marburger Bund und DGINA plädieren für eine Gesamtreform im Sinne einer integrativen Notfallversorgung. Der Marburger Bund und die Deutsche Gesellschaft für Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin (DGINA) sprechen sich für eine Gesamtreform der Notfallversorgung aus und haben dafür Lösungsvorschläge

entwickelt. Es sei der falsche Weg, in Teilbereichen wie der Ersteinschätzung schon jetzt Fakten zu schaffen. „Solange nicht geklärt ist, wie die unterschiedlichen

Versorgungsebenen in der ambulanten Notfallversorgung vernetzt werden sollen

und welches Leistungsspektrum sie aufweisen, ist die Etablierung eines neuen

Ersteinschätzungssystems zur Patientensteuerung losgelöst von einem

Gesamtkonzept nicht sinnvoll“, heißt es in dem gemeinsamen Papier von Marburger

Bund und DGINA. An den Gesetzgeber appellieren sie, den Auftrag an den

Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), Kriterien für ein

Ersteinschätzungsverfahren zu beschließen, auszusetzen.

Notfallversorgung

„Die Strukturen der Notfallversorgung müssen das Patientenverhalten

berücksichtigen und niederschwellig für alle erreichbar bleiben“, fordern

Marburger Bund und DGINA. Ziel müsse es sein, den Patienten am Ort der

Erstvorstellung die erforderliche Diagnostik und Behandlung zukommen zu lassen.

In einem integrativen Konzept sollten daher die niedergelassenen Ärzte zusammen

mit den Notaufnahmeärzten eine umfassende Versorgung gewährleisten. Es geht um

die Entlastung des Gesundheitssystems, indem wiederholte Patientenvorstellungen

und überbürokratisierte Weiterleitungen vermieden werden und die Akut- und

Notfallversorgung effizienter gestaltet wird. Dies erfordere die Schaffung von

gemeinsamen Anlaufstellen an allen Krankenhausstandorten, an denen

Notfallversorgung in relevantem Umfang stattfindet. „Wie in benachbarten

europäischen Ländern, sollten Notdienstpraxen zentral und nach Möglichkeit am

Krankenhaus verortet sein. Das hat den Vorteil, dass alle diagnostischen

Möglichkeiten eines Krankenhauses bei entsprechender Indikation auch der

ambulanten Notfallversorgung zur Verfügung stehen und bei Bedarf rasch eine

stationäre Aufnahme erfolgen kann“, betonen Marburger Bund und DGINA.

Zwingend notwendig sei ein einheitliches IT-gestütztes System, das durchgängige

Informationsketten sicherstellt, und eine verbindliche strukturelle Verknüpfung

der telefonischen Erstkontaktstellen (Rettungsleitstelle „112“ und ärztlicher

Bereitschaftsdienst „116 117“). „Der telefonische Dienst beider Bereiche muss

ohne Wartezeit erreichbar und qualifiziert besetzt sein sowie über Kenntnis der

regionalen Strukturen verfügen.“

Die Vergütung ambulant verbleibender medizinisch komplexer Patienten in den

Notaufnahmen der Krankenhäuser müsse angepasst werden, um eine kostendeckende

Vergütung zu erreichen und hierüber das Prinzip „ambulant vor stationär“ zu

stärken. Gleichzeitig müsse der Ressourcenbedarf in der stationären

Notfallversorgung besser abgebildet werden, fordern Marburger Bund und DGINA.

Das gemeinsame Positionspapier von Marburger Bund und DGINA zur Reform der

Notfallversorgung finden Sie hier.

Quelle: Presseinformation, 09.06.2022