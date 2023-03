Verstaatlichung der gematik ist inakzeptabel

Digitalgesetz: Mehr Power für die elektronische Patientenakte durch Opt-Out-Lösung (VdEK).

Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) unterstützt grundsätzlich die Absicht des Bundesgesundheitsministers, der Digitalisierung im Gesundheitswesen durch ein Digitalgesetz mehr Power zu verleihen. Die Potenziale der Digitalisierung für die Verbesserung der medizinischen Versorgung seien längst nicht

ausgeschöpft, erklärte Dr. Jörg Meyers-Middendorf, Abwesenheitsvertreter der vdek-Vorstandsvorsitzenden. Es sei daher

richtig, dass die Bundesregierung die Prozesse beschleunigen will.

ePA verbindlicher gestalten

Dies gilt insbesondere für die elektronische Patientenakte (ePA). Das geplante

Opt-Out-Verfahren - alle Versicherten erhalten eine ePA, es sei denn, sie

widersprechen - ist eine notwendige Voraussetzung, dass sich die ePA

flächendeckend im Gesundheitswesen etablieren kann und genutzt wird. Wichtig

dabei sei, dass die ePA auch regelmäßig von Ärzten, Krankenhäusern, Apotheken

und anderen Leistungserbringern befüllt wird. Darüber hinaus müssten die

Benutzerfreundlichkeit der ePA und ihre Anwendung vereinfacht werden.

E-Rezept ab 2024/Arzneimittelinformationen auf ePA

Richtig aus Sicht des vdek ist auch, dass das E-Rezept zum 1. Januar 2024

verbindlicher Standard in der Arzneimittelversorgung sein soll und dafür Hürden

bei der Nutzung abgebaut werden sollen. Zwingende Voraussetzung dafür sei, dass

das E-Rezept dann auch mit der elektronischen Gesundheitskarte ohne Eingabe

einer PIN eingelöst werden kann und nicht wie bisher nur über die gematik-App.

Eine Verbesserung der Versorgung kann erreicht werden, wenn relevante

Arzneimittelinformationen automatisiert und strukturiert in der ePA zur

Verfügung gestellt werden.

Keine Verstaatlichung der gematik

Deutliche Kritik übt der vdek an den Plänen zum Umbau der gematik in eine

Digitalagentur, die zu 100 Prozent Eigentum des Bundes sein soll. Gleichzeitig

soll aber die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zu 100 Prozent die Kosten

übernehmen. Dazu Meyers-Middendorf: „Diese Verstaatlichung der gematik lehnen

wir ab. Der Staat bestimmt und die GKV soll zahlen - so geht das nicht. Eine

Digitalagentur muss von der gemeinsamen Selbstverwaltung getragen werden, damit

die Interessen der Versicherten, Leistungserbringer und Beitragszahler adäquat

vertreten werden.“

Quelle: VdEK, 09.03.2023