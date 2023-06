Vorstandsvorsitzender der AKG gibt sein Amt ab

Bisheriger AKG-Vorstandsvorsitzender wird nach zwei Amtszeiten nicht erneut zur Wahl antreten (AKG).

In ihrem Jubiläumsjahr stellt die Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser e.V. (AKG-Kliniken) die Weichen für die Zukunft. Mit der Strukturreform des Gesundheitsministers Lauterbach wird nach fünf Jahren der politischen Vorarbeit ein zentrales Anliegen der AKG-Kliniken endlich angegangen: Die Einführung von

differenzierten Versorgungsrollen in der Krankenhauslandschaft. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für den Verband der etwa zehn Prozent der deutschen

Krankenhausleistungen mit seinen Mitgliedshäusern abbildet und damit das

Rückgrat der Versorgung stellt.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung stellte der Verband nun die Weichen für die

Zukunft. Dabei stehen die enormen wirtschaftlichen Herausforderungen angesichts

steigender Preise und dramatischer Engpässe bei den notwendigen Fachkräften im

Mittelpunkt der Überlegungen. „Eine zentrale Antwort auf die meisten

Herausforderungen unserer Zeit muss lauten: mehr Zusammenarbeit und mehr

Vernetzung“, fasst Nils Dehne, Geschäftsführer der AKG-Kliniken die

perspektivischen Erwartungen der Mitglieder zusammen.

Als nahezu logische Konsequenz rücken die AKG-Kliniken auch räumlich noch enger

in der kommunalen Familie zusammen. Die AKG-Geschäftsstelle befindet sich

zukünftig direkt in dem Berliner Standort des Deutschen Städtetages.

Um den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen, hat die

Mitgliederversammlung auch den Vertrag mit dem bisherigen Geschäftsführer für

weitere drei Jahre verlängert. „Mit Herrn Dehne ist es gelungen, die

AKG-Kliniken als festen Anker in der bundesweiten gesundheitspolitischen

Debatten- und Entscheidungskultur zu etablieren.“ So der durchaus stolze

Rückblick des AKG-Vorstandsvorsitzenden Dr. Matthias Bracht. „Damit gelang es

uns auch, das Verständnis für eine regional vernetzte Versorgung auf Basis klar

definierter und aufeinander aufbauender Versorgungsrollen ganz vorne auf der

Agenda zu platzieren. Wir sind überzeugt, mit ihm den richtigen Partner für die

weiteren integrativen Prozesse unseres Vereins zu haben. Darum freuen wir uns

sehr, dass er weiterhin für die wichtige Arbeit in unserer Allianz zur

Verfügung steht.“

Bereits in der Vergangenheit war die Zusammenarbeit der 27 Mitgliedshäuser von

Offenheit und Transparenz untereinander geprägt. So waren der Austausch und die

gemeinsame Nutzung von Daten sowie eine systematische Etablierung von

technologischen Innovationen zentrale Themen auch der jüngsten

AKG-Mitgliederversammlung.

Diese Themen werden in den kommenden Jahren nach den politischen

Auseinandersetzungen rund um die aktuelle Reformdebatte durch einen neuen

Vorstand intensiviert vorangetrieben werden. Der bisherige Vorstandsvorsitzende

Dr. Bracht wird nach zwei Amtszeiten nicht erneut zur Wahl im November 2023

antreten.

Bis dahin hat die aktuelle politische Auseinandersetzung um die anstehende

Krankenhausreform für die AKG-Kliniken absolute Priorität. Mit großer

Geschlossenheit setzen sich die Mitglieder für eine stärkere Berücksichtigung

der Vorhaltungen für die Notfall- und Intensivversorgung bei einer Reform des

DRG-Systems ein. Diese Aufgaben finden in den aktuellen

Leistungsgruppenkonzepten bisher nicht ausreichend Berücksichtigung. Dabei ist

es gerade diese Versorgungsrolle, die die überregionale Verantwortung der

kommunalen Großkrankenhäuser widerspiegelt und die auch die kommunalen Träger

immer häufiger an ihre finanziellen Grenzen bringt, wie Christian Geiger,

Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikum Braunschweig, im aktuellen AKG-Podcast

„Politik trifft Wirklichkeit“ berichtet. Dabei setzt auch er große Hoffnungen

in eine engere Zusammenarbeit zwischen den kommunalen Krankenhäusern.

Quelle: AKG, 13.06.2023