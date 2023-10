Wirtschaftlichkeit ja, aber nicht zum Zweck der Kommerzialisierung (IVKK).

In der Anhörung des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages zum Krankenhauszukunftsgesetz hat der IVKK wie folgt Stellung genommen: SV Dr. Uwe Alschner: Es ist in den Vorreden schon deutlich geworden, dass es diverse Schwächen des bestehenden Systems gibt und wenn ich ein Bild gebrauchen darf, so würde ich es vergleichen damit, dass

sich die Krankenhauslandschaft immer weiter in einen Urwald hinein zu verlaufen droht. Der Grund dafür liegt

unserer Meinung nach darin, dass die Frage der Wirtschaftlichkeit mit der Frage

der Kommerzialisierung verwechselt wird. Also im Bestreben um mehr

Wirtschaftlichkeit haben wir in Deutschland ein System geschaffen, was

kommerziell ausgerichtet ist.

Darin liegt eines der Grundprobleme, dass letztendlich jede sinnvolle

Detailreform durch diese Problematik der Kommerzialisierung, sprich der

Ausnutzung eines solidarisch finanzierten Systems durch private Eigeninteressen

in Form von Gewinnabschöpfung, zu unterlaufen werden droht. Die Pandemie hat es

letztendlich gezeigt, dass man Daseinsvorsorge nicht mit kommerziellen

Kriterien gewährleisten kann, weil genau dieser Fall derjenige ist, der

abgesichert werden muss im Krankenhauswesen. Deswegen plädieren wir dafür bei

dieser Reform und vor jeder Reform die Grundfrage der Bedeutung und der

Sinnstellung eines Krankenhauswesens in den Mittelpunkt zu rücken. Das

bedeutet, Wirtschaftlichkeit ja, aber nicht zum Zweck der Kommerzialisierung

sondern im Interesse des Gemeinwesens.

Diese Frage ist zentral, sie ist nicht ganz einfach zu beantworten, das geben

wir zu, aber es gibt auch verfassungsrechtlich entsprechende Eckpfeiler die

Menschenwürde und das Sozialstaatsgebot sind nur einige davon, die das

nahelegen, dass wir diese Frage zunächst in den Blick nehmen müssen, wie man

das Krankenhauswesen ausrichtet,, um dann die Effizienzgewinne die sich aus

guter Wirtschaftsführung und auch aus technologischer Innovation ergeben, für

das Gemeinwesen zu nutzen, aber nicht Gewinne zu privatisieren und Risiken zu

sozialisieren."

Quelle: IVKK, 01.10.2020