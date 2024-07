Wissenschaftlicher Beirat des bifg für bessere Nutzung von Gesundheitsdaten (bifg).

Der wissenschaftliche Beirat des bifg und weitere namhafte Unterzeichner plädieren in einem Offenen Brief an die Politik, Grundlagen für eine bessere Nutzung von Gesundheitsdaten zu schaffen. Daten teilen = besser heilen? – Diese provokante Frage stellte der Sachverständigenrat für Gesundheit bereits

2019. Jedoch bleibt die Nutzung der Daten für die Forschung bislang auf der

Strecke. So ist die Beobachtung von Impfeffekten und die Überwachung der

Corona-Impfstoffe in Deutschland derzeit quasi nicht möglich. Dies gilt ebenso

für eine sinnvolle Nutzung der elektronischen Patientenakte (ePA). Laut

Koalitionsvertrag soll ein „Gesundheitsdatennutzungsgesetz zur besseren

wissenschaftlichen Nutzung in Einklang mit der DSGVO“ nun endlich Abhilfe

schaffen.

[...]

Quelle: bifg, 17.12.2021