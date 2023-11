Zweiter Niedersächsischer Krankenhausgipfel: Gesundheits- und Energieministerium sagen Krankenhäusern Unterstützung in schwieriger Lage zu (Pressemitteilung).

Die Niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens und Energieminister Christian Meyer haben am (heutigen) Donnerstag im Rahmen des zweiten Niedersächsischen Krankenhausgipfels Vertreterinnen und Vertreter der Krankenhäuser, der Krankenkassen und der Kommunen getroffen. Hauptthemen der

Gespräche waren dabei die finanzielle Belastung der Kliniken aufgrund der in

Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine massiv gestiegenen

Energiekosten sowie die geplanten Finanzhilfen des Bundes.

Gesundheitsministerin Daniela Behrens erklärt zu den Beratungen: „Wir haben vom

Bundesgesundheitsminister sowie der Ministerpräsidentenkonferenz unter Vorsitz

von Stephan Weil das klare Signal erhalten, dass insgesamt acht Milliarden Euro

für die Krankenhäuser mobilisiert werden sollen, um ihnen bei der Bewältigung

der gestiegenen Energiekosten zu helfen. Das ist eine gute Nachricht, denn

damit sollten für die niedersächsischen Kliniken rund 800 Millionen Euro zur

Verfügung stehen. Ich setze mich auf Bundesebene dafür ein, dass wir nun sehr

schnell Klarheit darüber erhalten, nach welchen Kriterien das Geld verteilt

werden soll und dass es dann auch möglichst schnell bei den Krankenhäusern

ankommt. Dieser dringende Wunsch wurde heute von allen Anwesenden geteilt.“

Energieminister Christian Meyer erklärt: „Krankenhäuser gehören zur kritischen

Infrastruktur und würden auch im Notfall immer vorrangig mit Gas versorgt.“

Aktuell sei die Gasversorgung in Deutschland stabil, die Gasspeicherkapazitäten

in Deutschland derzeit zu rund 99,5 Prozent gefüllt - dennoch bleibe die

Situation angespannt, betont Minister Meyer: „Wir können noch keine Entwarnung

geben, sondern rufen erneut alle Menschen, Unternehmen und Institutionen auf,

noch mehr Gas zu sparen. Denn das von der Bundesnetzagentur ausgegebene Ziel,

den Gasverbrauch um mindestens 20 Prozent zu reduzieren, ist der zentrale

Baustein, um die Lage weiterhin stabil zu halten und gut durch den Winter zu

kommen.“

Ministerin Behrens und Minister Meyer versicherten den Krankenhäusern, dass

eine qualitativ hochwertige und wohnortnahe medizinische Versorgung für die

Niedersächsinnen und Niedersachsen ein Kernanliegen der neuen rot-grünen

Landesregierung sei. „Deshalb haben wir in unserem Koalitionsvertrag

vereinbart, dass wir die finanzielle Förderung von Investitionen in

Krankenhäuser in den kommenden Jahren deutlich erhöhen wollen“, so Behrens.

„Schon mit dem geplanten Nachtragshaushalt wollen wir möglichst zeitnah erste

Schritte auf diesem Weg gehen. Die niedersächsischen Krankenhäuser können sich

darauf verlassen, dass sie mit dieser Landesregierung eine verlässliche

Partnerin an ihrer Seite haben.“

Er werde den bereits angekündigten Weg weitergehen und die Krankenhäuser auf

ihrem Weg zum „Green Hospital“ mit allen Mitteln unterstützen, so

Energieminister Meyer: „Energetische Sanierungen und der Ausbau Erneuerbarer

Energien: Das sind auch für unsere Krankenhäuser die Schlüssel, um sich

unabhängig zu machen von fossilen Energieträgern. Als Land werden wir sie dabei

unterstützen, in entsprechenden Innovationen und Technologien zu investieren.

Ziel ist das klimaneutrale Krankenhaus. Das spart hohe Kosten für fossile

Energien, macht uns unabhängig von Importen und stärkt den Klimaschutz. Denn

damit leisten Krankenhäuser auch einen wichtigen Beitrag und helfen uns dabei,

die ehrgeizigen Klimaziele in Niedersachsen zu erreichen. So investieren wir

schon heute in den Klimaschutz von morgen. Darum freue ich mich, dass auch

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erkannt hat, dass eine

Investitions-Initiative des Bundes für die Krankenhäuser längst überfällig ist.

Es ist auch ein gutes Signal für Niedersachsen, dass der Bund noch in dieser

Legislatur entsprechend handeln und die Länder unterstützen will, um die die

Energieeffizienz und Umstellung auf Erneuerbare Energien bei vielen

Krankenhäuser zu verbessern.“

Quelle: Pressemitteilung, 10.11.2022