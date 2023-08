AMEOS Gruppe überzeugt im Bieterverfahren um KJF Klinik Sankt Elisabeth gGmbH mit tragfähigem Zukunftskonzept

Die AMEOS Gruppe ist künftig die Gesellschafterin der KJF Klinik Sankt Elisabeth gGmbH mit ihren beiden Tochtergesellschaften, MVZ Neuburg GmbH und Klinik Neuburg Service GmbH (Medienmitteilung).

Neuburg. Die AMEOS Gruppe ist künftig die Gesellschafterin der KJF Klinik Sankt

Elisabeth gGmbH mit ihren beiden Tochtergesellschaften, MVZ Neuburg GmbH und

Klinik Neuburg Service GmbH. Diese im Zuge eines Bieterverfahrens getroffene

Entscheidung besiegelten die Verantwortlichen der Katholischen Jugendfürsorge

der Diözese Augsburg e. V. (KJF Augsburg) und der AMEOS Gruppe am gestrigen

Mittwoch durch die gemeinsame Unterzeichnung des Vertrags zum

Gesellschafterwechsel. Zeitnah informierte die KJF Augsburg auch die übrigen

Beteiligten über den Ausgang des Verfahrens.

„Das eingereichte Konzept der AMEOS Gruppe hat den Gesamtvorstand und den

Aufsichtsrat der KJF Augsburg am meisten überzeugt. Beide Gremien stimmten im

Benehmen mit dem Bischof von Augsburg für AMEOS als neue Gesellschafterin“,

sagt Markus Mayer, Vorstandsvorsitzender der KJF Augsburg. Das detaillierte

Zukunftskonzept, das AMEOS zur Weiterentwicklung des Klinikstandorts Neuburg

präsentierte, enthält Strategien zu Themen wie Arbeitsplatzsicherheit durch den

Aus- und Aufbau medizinischer Leistungen, Aufwertung der Klinik zur

Regionalzentrale sowie zum Erhalt der katholischen Profilmerkmale der Klinik.

Darüber hinaus besitzt die AMEOS Gruppe ausgewiesene Kompetenzen in den

Bereichen Psychiatrie und Psychotherapie, die kein anderer Interessent

vorweisen konnte.

„Die KJF Klinik Sankt Elisabeth ist für uns ein unverzichtbarer Bestandteil der

regionalen Versorgung, auch über die Stadt Neuburg hinaus. Das Leistungsangebot

der Klinik und die Menschen, die wir im Verlaufe unserer Gespräche trafen,

haben uns von Anfang an überzeugt. Durch den strategischen Ausbau bestehender

und den Aufbau neuer Diagnostik- und Behandlungsangebote werden wir die

medizinische Versorgung der Bevölkerung in der Region sichern und als

attraktiver Arbeitgeber überzeugen“, sagt Dr. Axel Paeger, Vorsitzender des

Vorstandes der AMEOS Gruppe.

Herzstück der Region AMEOS Süd

Die AMEOS Gruppe zählt zu den wichtigen Gesundheitsversorgern im

deutschsprachigen Raum und steht für Qualität, Innovation und Stabilität. Die

17.000 Mitarbeitenden verbindet ihre gemeinsame Mission: „Wir arbeiten für Ihre

Gesundheit“.

Zur AMEOS Gruppe gehören mehr als 100 Einrichtungen an über 50 Standorten in

Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Mitarbeitenden der Krankenhäuser,

Poliklinika, Reha,- Pflege- und Eingliederungseinrichtungen sichern die

umfassende Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung in den Regionen. Jährlich

versorgt die AMEOS Gruppe über 500.000 Menschen.

Mit der Übernahme der KJF Klinik Sankt Elisabeth gGmbH und deren

Tochtergesellschaften wird die AMEOS Gruppe die Regionalzentrale AMEOS Süd am

Standort Neuburg eröffnen. Durch die Ansiedelung der zentralen Bereiche werden

zusätzliche Arbeitsplätze in der Region geschaffen.

Für bestehende Arbeitsverhältnisse gilt: Die in der Klinik und deren

Tochtergesellschaften vorhandene Tarifstruktur wird AMEOS übernehmen. Für die

Mitarbeitenden werden auch die Alterssicherungssysteme sichergestellt.

Religiöse und kulturelle Identität erhalten

Als privater und konfessionsübergreifender Krankenhausbetreiber kann AMEOS auf

umfangreiche Erfahrungen bei der Übernahme von Kliniken bauen, insbesondere

auch von kirchlichen Häusern. Davon profitiert jetzt die Klinik in Neuburg. „Im

Verlauf des Bieterverfahrens haben die Verantwortlichen ihre Achtung und

Wertschätzung der kulturellen Identität der Klinik immer wieder verdeutlicht

und die geplante Integration in die Unternehmensgruppe gut nachvollziehbar

dargelegt“, sagt Gerd Koslowski, Vorstand Medizin der KJF Augsburg und

Geschäftsführer der KJF Klinik Sankt Elisabeth gGmbH und deren

Tochtergesellschaften.

Den Namensbestandteil „St. Elisabeth“ will die AMEOS Gruppe in jedem Fall

beibehalten und damit gleichzeitig das kirchliche Profil der Neuburger Klinik

nach außen hin sichtbar fortführen. Auch die seelsorgerische Betreuung und die

katholischen Gottesdienste in der Klinikkapelle sollen im bisherigen Umfang

erhalten bleiben. Gleichzeitig ist es den Verantwortlichen von AMEOS ein

besonderes Anliegen, das Miteinander zwischen Klinik und PfarreienGemeinschaft

Neuburg St. Peter und Heilig Geist weiterhin intensiv zu pflegen.

Im Juni 2017 hatte die KJF Augsburg die Gesellschafterverantwortung der Klinik

in Neuburg an der Donau übernommen und es sich im Sinne ihres christlichen und

sozialen Auftrags zur Aufgabe gemacht, die bestmögliche medizinische Versorgung

der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zu sichern.

Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Digitalisierung und Ambulantisierung

sowie zunehmende regulatorische Anforderungen und eine mangelnde

Investitionsfinanzierung hatten die Klinik – so wie alle Krankenhäuser in

Deutschland und Bayern – in jüngster Vergangenheit vor enorme Herausforderungen

gestellt. Die Pandemie hat diese Entwicklungen weiter beschleunigt, sodass sich

die KJF Augsburg im November 2021 dazu entschloss, eine langfristige Lösung

durch eine tragfähige Neuordnung der Patientenversorgung zu suchen.

Der Übergang der KJF Klinik Sankt Elisabeth in die AMEOS Gruppe bringt das

starke Netzwerk und das gewachsene Wissen der Gruppe mit den regionalen

Potenzialen der beliebten und angesehenen Klinik in Neuburg im Sinne einer

strategischen Partnerschaft zusammen. Durch den strategischen Auf- und Ausbau

medizinischer Leistungen vor Ort wird der Versorgungs- und

Sicherstellungsauftrag in der Stadt Neuburg gewährleistet und darüber hinaus

die Versorgung von Patientinnen und Patienten in der gesamten Region auf lange

Sicht gesichert.

„Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen in die AMEOS Gruppe. Die

KJF Klinik Sankt Elisabeth erweitert unser Gesundheitsnetzwerk in der Region

AMEOS Süd und wird als zukünftige Regionalzentrale eine besondere Rolle

innerhalb der AMEOS Gruppe einnehmen“, erklärt Martin Stein, Vorstand der AMEOS

Gruppe, und ergänzt: „Wir freuen uns darauf, die medizinische Versorgung der

Menschen und die Zukunft des Standortes Neuburg gemeinsam mit den

Mitarbeitenden zu sichern, neue Angebote zu entwickeln und Traditionen

fortzuführen.“

Quelle: Quelle: Medienmitteilung, 07.04.2022