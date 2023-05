Baden-Württemberg: 1.200 zusätzliche Stellen in den Krankenhäusern

Rund 818.900 Stellen im Gesundheitswesen Baden-Württembergs im Jahr 2021 (Statistikamt Baden-Württemberg).

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Beschäftigung um 2,7 %. Zum Jahresende 2021 waren im baden-württembergischen Gesundheitswesen rund 818 900 Stellen zu verzeichnen. Wie das Statistische Landesamt Baden-Württemberg nach den Berechnungen der Arbeitsgruppe Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen

der Länder (AG GGRdL)« weiter feststellt, erhöhte sich 2021 die Zahl der Arbeitsplätze im Gesundheitswesen hierzulande um rund 21 700 bzw. 2,7 % gegenüber dem Vorjahr. Die Zuwachsrate lag dabei geringfügig unter dem

Bundesdurchschnitt (+2,9 %). Die Anzahl an Beschäftigungsverhältnissen

veränderte sich zum Vorjahr im Ländervergleich in einer Spannweite von +3,4 %

in Nordrhein-Westfalen und +1,4 % in Mecklenburg-Vorpommern.

In den ambulanten Einrichtungen insgesamt fiel der Beschäftigungszuwachs mit

knapp 7 500 zusätzlichen Arbeitsstellen (+2,5 %) in Baden-Württemberg im

Vergleich zum Jahr 2020 absolut betrachtet am größten aus. 2021 waren insgesamt

307 300 Beschäftigungsverhältnisse den ambulanten Einrichtungen des

baden-württembergischen Gesundheitswesens zuzuordnen. Darunter entfielen allein

auf die Arztpraxen rund 97 800 Arbeitsplätze. Die Anzahl der

Beschäftigungsverhältnisse stieg dort verglichen mit dem Vorjahr um rund 3 100

(+3,2 %) an.

In den stationären und teilstationären Einrichtungen Baden-Württembergs

existierten 2021 rund 281 000 Beschäftigungsverhältnisse, rund 1 900 (+0,7 %)

mehr als 2020. Darunter entstanden 1.200 zusätzliche Stellen (+0,7 %) allein in

den Krankenhäusern. Somit zählte diese Einrichtungsart 2021 in

Baden-Württemberg rund 163 700 Beschäftigungsverhältnisse.

Frauen stellen rund 36 % der Beschäftigten im Rettungsdienst

Auf etwa drei von vier Arbeitsstellen im baden-württembergischen

Gesundheitswesen waren 2021 Frauen beschäftigt (74,0 %). Besonders hoch fiel

der Anteil des weiblichen Gesundheitspersonals in der ambulanten Pflege (87,8

%) aus. Die Beschäftigten im Rettungsdienst waren 2021 dagegen lediglich nur zu

einem guten Drittel (36,3 %) weiblich.

Das in Vollzeitstellen umgerechnete Gesundheitspersonal aller Einrichtungen lag

2021 bei 584 300 sogenannten Vollzeitäquivalenten. Rein rechnerisch wiesen

hierzulande somit von 100 Stellen im Gesundheitswesen 71,4 Stellen einen

Vollzeitbeschäftigungsumfang auf. In Apotheken wurde mit 56,1

Vollzeitäquivalenten je 100 Beschäftigungsverhältnisse der geringste Wert

ermittelt. In den baden-württembergischen Vorleistungseinrichtungen des

Gesundheitswesens (darunter u. a. die medizintechnische und augenoptische

Industrie) war die Vollzeitbeschäftigung mit 85,7 VZÄ je 100 Stellen dagegen am

stärksten ausgeprägt.

Weitere, auch nach Einrichtungsarten differenzierte und miteinander

vergleichbare Länderergebnisse zum Gesundheitspersonal für die Jahre 2008 bis

2021, finden Sie im Statistikportal (siehe: www.statistikportal.de/ggrdl).

Quelle: Statistikamt Baden-Württemberg, 16.05.2023