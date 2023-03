Basisdaten Gesundheitswesen 2023

vdek-Basisdaten des Gesundheitswesens 2023 (vdek, PDF, 1,8 MB).

2021 sind trägerübergreifend nahezu 465,7 Milliarden Euro in die Gesundheitsversorgung geflossen, fast 5,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Anteil der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ist mit 254,8 Milliarden Euro am höchsten – mit steigender Tendenz. Die Zahlen machen den Stellenwert des

Gesundheitswesens in Deutschland deutlich. Diese und zahlreiche weitere

Erkenntnisse sind den jetzt neu erschienenen „vdek-Basisdaten des

Gesundheitswesens 2023“ zu entnehmen. Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek)

gibt diese Broschüre jährlich heraus.

Ersatzkassen größte Kassenart

Von den mehr als 83 Millionen Menschen in Deutschland waren im Juli 2022 rund

74 Millionen in der GKV versichert. Das sind rund 90 Prozent der deutschen

Bevölkerung. Die Versicherten der Ersatzkassen (TK, BARMER, DAK-Gesundheit,

KKH, hkk, HEK) machen mit mehr als 28 Millionen den größten Anteil aus.

Demografischer Wandel

Eindrücklich veranschaulichen die Zahlen auch den demografischen Wandel in der

Bundesrepublik. Das Statistische Bundesamt (Destatis) rechnet damit, dass ein

2070 geborenes Mädchen 5,1 Jahre älter wird als ein im Jahr 2022 geborenes. Bei

Jungen soll die Lebenserwartung im gleichen Zeitraum sogar um 6,3 Jahre

steigen.

Referenzwerk mit 68 Seiten Fakten

Diese und weitere Zahlen sammelt und illustriert die Broschüre auf 68 Seiten.

Abgedeckt werden die Bereiche Bevölkerung, Versicherte und Krankenkassen,

Finanzierung, Versorgung und soziale Pflegeversicherung. Die Basisdaten 2023

sind bereits die 27. Ausgabe des Formats, das sich inzwischen bei zahlreichen

Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitswesen als Nachschlagewerk etabliert

hat.

Sämtliche Inhalte der Broschüre sowie weitere Grafiken und Daten stehen unter

www.vdek.com/basisdaten zum kostenlosen Download bereit. Die Informationen

werden kontinuierlich aktualisiert. Ein kostenfreies Druckexemplar der

Basisdaten kann unter der E-Mail-Adresse basisdaten@vdek.com bestellt werden.

Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) ist Interessenvertretung und

Dienstleistungsunternehmen aller sechs Ersatzkassen, die zusammen mehr als 28

Millionen Menschen in Deutschland versichern:

- Techniker Krankenkasse (TK), Twitter: @TK_Presse

- BARMER, Twitter: @BARMER_Presse

- DAK-Gesundheit, Twitter: @DAKGesundheit

- KKH Kaufmännische Krankenkasse, Twitter: @KKH_Politik

- hkk – Handelskrankenkasse, Twitter: @hkk_Presse

- HEK – Hanseatische Krankenkasse, Twitter: @HEKonline

Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) wurde am 20. Mai 1912 unter dem Namen

„Verband kaufmännischer eingeschriebener Hilfskassen (Ersatzkassen)“ in

Eisenach gegründet. Bis 2009 firmierte der Verband unter dem Namen „Verband der

Angestellten-Krankenkassen e. V.“ (VdAK).

In der vdek-Zentrale in Berlin sind mehr als 290 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter beschäftigt. In den einzelnen Bundesländern sorgen 15

Landesvertretungen mit insgesamt rund 380 sowie mehr als 30 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern in den Pflegestützpunkten für die regionale Präsenz der

Ersatzkassen.

Quelle: vdek, 30.03.2023