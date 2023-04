Über 160.000 Beschäftigte in der Gesundheitswirtschaft

Mecklenburg-Vorpommern: Beschäftigtenquote in der Gesundheitswirtschaft erreicht neuen Höchststand (RTL).

Die Gesundheitswirtschaft wächst in Mecklenburg-Vorpommern weiter. „Mecklenburg-Vorpommern ist mit 21,3 Prozent am gesamten Arbeitsmarkt deutschlandweit Spitzenreiter beim Anteil der Beschäftigung. In keinem anderen Bundesland gibt es eine derart hohe Beschäftigtenquote. Die Branche erweist sich einmal mehr als wichtiger Teil der Wirtschaftsstruktur im Land und als starker Impulsgeber für den Arbeitsmarkt. Erstmals sind im Land über 160.000 Menschen in der Branche beschäftigt“, sagte der Minister für Wirtschaft,

Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Reinhard Meyer. Der bundesdeutsche

Durchschnitt bei der Beschäftigtenquote liegt bei 18,8 Prozent. Im Mittelfeld

der Statistik liegen Thüringen und Niedersachen gleichauf mit jeweils 17,7

Prozent, Schlusslicht ist Hamburg mit 15,7 Prozent. Anlass ist die jüngste

bundesweite Analyse Gesundheitswirtschaftliche Gesamtrechnung (GGR) des

Bundeswirtschaftsministeriums.

Gesundheitswirtschaft als Wachstums- und Arbeitsmarktmotor

Insgesamt sind 160.600 Beschäftigte in der Gesundheitswirtschaft tätig. Im

Vergleich von 2021 zu 2020 - aktuellste Zahlen- wuchs die Zahl der

Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern um 3.200. Das sind 0,5 Prozent mehr als

2020. „Jeder fünfte Erwerbstätige ist in Mecklenburg-Vorpommern in der

Gesundheitswirtschaft tätig. Bei uns im Land sind Wirtschaft und Wissenschaft

wesentliche Treiber der Branche“, sagte Wirtschaftsminister Meyer.

Von 2020 zu 2021 wuchs die Bruttowertschöpfung von 6,1 auf 6,5 Milliarden Euro

(+ 4,3 Prozent). 14,6 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung des Bundeslandes

geht auf Unternehmen der Gesundheitswirtschaft zurück. „Die Branche leistet

insgesamt einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschafts- und

Arbeitsmarktentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern. Jeder siebte Euro an

Bruttowertschöpfung entsteht im Land“, betonte Minister Meyer weiter.

Mehr Export wagen – internationale Wettbewerbsfähigkeit ausbauen

Wirtschaftsminister Meyer machte deutlich, dass die Branche vor weiteren

Herausforderungen steht. „Wir benötigen eine stärkere überregionale

Ausrichtung, um heimische Produkte auch international bekannter und

wettbewerbsfähig zu machen. Das sichert auch den Fachkräftebestand in den

eigenen Unternehmen. Entscheidend ist, dass die neuen Märkte auch zielgerichtet

erschlossen werden. Gerade im Auslandsgeschäft braucht es einen langen Atem“,

sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer abschließend. Investorentreffen vor

Ort, der Besuch von Messen sowie das Durchführen von Konferenzen wie

beispielsweise die Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft sind

hierbei wichtige Bausteine, um über die Landesgrenzen hinaus stärker auf sich

aufmerksam zu machen.

Gesundheitswirtschaft als ein Schwerpunkt der Landesentwicklungspolitik

Ermöglicht wird diese konstante Entwicklung durch die Unterstützung der

Landesregierung. In Mecklenburg-Vorpommern existiert ein klares Bekenntnis des

Landes zur Gesundheitswirtschaft als einen Schwerpunkt der

Landesentwicklungspolitik. Dies spiegelt sich in der Koalitionsvereinbarung

wider sowie in der strukturierten Konzeption des „Masterplans

Gesundheitswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern 2030“ und dem strategischen

Beratungsgremium Kuratorium Gesundheitswirtschaft des Landes

Mecklenburg-Vorpommern. Deren Aktivitäten werden von der BioCon Valley® GmbH

koordiniert und inhaltlich begleitet.

Hintergrund: Gesundheitswirtschaft

Die Gesundheitswirtschaft ist eine der größten Wirtschaftssektoren in

Deutschland. Die Branche umfasst wichtige Teile der „Wertschöpfungskette

Gesundheit“. Hierzu gehören Humanarzneiwaren, Medizintechnik, die medizinische

Versorgung von beispielsweise Kliniken und Arztpraxen, die Biotechnologie sowie

Angebote zu Vorsorge und Rehabilitation. Hinzu kommen Dienstleistungen und

Produkte im Bereich Sport, Fitness, Wellness und Gesundheitstourismus. Zur

Branche gezählt werden unter anderem ebenso Lebensmittel mit einem

gesundheitlichen Nutzen, Körper-, Mund- und Zahnpflegeprodukte, die Apotheken

sowie digitale Gesundheitsangebote. Ebenso gehören medizinische Forschung und

Entwicklung, Teile des Groß- und Einzelhandels, Krankenkassen sowie die

Ausbildung in Medizin und Pharma zur Gesundheitswirtschaft.

Informationen zur BioCon Valley® GmbH

Die BioCon Valley® GmbH ist das Netzwerk der Gesundheitswirtschaft für

Mecklenburg-Vorpommern. Die Landesgesellschaft ist zentraler Ansprechpartner

und Motor der Branche, stärkt Beschäftigung, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit

nachhaltig im nationalen und internationalen Maßstab. Gemeinsam mit den

Akteuren der Branche erschafft das Cluster aus gesunder Natur und innovativen

Unternehmen das generationenübergreifende Gesundheitsland

Mecklenburg-Vorpommern. Weitere Informationen: www.bioconvalley.org

Gesundheitswirtschaftliche Gesamtrechnung (GGR)

Um den Beitrag der Gesundheitswirtschaft zur gesamten Wirtschaftsleistung in

Deutschland zu bemessen, hat das Bundeswirtschaftsministerium vor einigen

Jahren die Gesundheitswirtschaftliche Gesamtrechnung (GGR) entwickeln lassen.

Die Auswertung, die jährlich vom Wirtschaftsforschungsinstitut WifOR

vorgenommen wird, enthält auch Daten für die einzelnen Bundesländer. Sie ist

online abrufbar unter https://ggrdashboard.bmwk.de/. Jährlich werden alle Güter

und Leistungen mit Gesundheitsbezug erfasst, die in Deutschland und den

einzelnen Bundesländern erbracht werden. Die Kennzahlen werden aufgrund der

Datenlage jeweils für das vorvergangene Jahr berechnet. Damit umfasst die

aktuelle GGR das Jahr 2021 und enthält die Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Die Pandemie hatte zwar negativen Einfluss auf die meisten Teilbereiche der

Gesundheitswirtschaft, dennoch weist die Branche ein beständiges Wachstum auf.

Quelle: RTL, 10.04.2023