Daten zum Gesundheitswesen in Hamburg

Gesundheitswesen in Hamburg: Viele Beschäftigte, hohe Kosten / Ausgewählte Basisdaten (vdek, PDF, 2 MB).

In Hamburg ist Gesundheit so teuer wie fast nirgendwo sonst in Deutschland. Alle Akteure im Gesundheitswesen sind auf belastbare Daten angewiesen. Der Politik liefern sie Informationen für Entscheidungen. Daneben sind auch Versicherte, Leistungserbringer, Universitäten, Journalisten und viele mehr an

Zahlen und Fakten interessiert. Die "Ausgewählten Basisdaten des Gesundheitswesens in Hamburg" stellen wichtige Aspekte der regionalen Gesundheitsversorgung in Grafiken dar. Entwicklungen werden im zeitlichen

Verlauf und im Vergleich zu anderen Regionen beleuchtet.

Zu ausgewählten Themen stehen Grafiken und Tabellen zur Verfügung, die unterjährig aktualisiert werden.

Quelle: vdek, 09.05.2023