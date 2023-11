Datenintegrationszentren und Infrastrukturprojekte Schwerpunkte in Förderphase MI-II

Deutsche Hochschulmedizin begrüßt Vernetzung von Medizininformatik-Initiative und Netzwerk Universitätsmedizin in kommender Förderphase (Uniklinika).

Die Deutsche Hochschulmedizin (DHM) bewertet die Arbeit der Medizininformatik-Initiative (MII) in der auslaufenden Förderphase positiv und unterstützt die für die kommenden Jahre angekündigte Verzahnung mit dem Netzwerk Universitätsmedizin (NUM). Auf dem Symposium der MII am 5. und 6. Oktober 2022 unter

dem Motto Vernetzen. Forschen. Heilen. Bilanz und Perspektive haben Akteure und Teilnehmende eine positive Bilanz der ersten Förderphase der MII von 2018 bis 2022 gezogen. Die

kommende Förderphase von 2023 bis 2026 wurde durch das BMBF jüngst mit

insgesamt 200 Mio. Euro bewilligt. „Die weitere Unterstützung durch das

Ministerium“, so Professor Matthias Frosch, Präsident des Medizinischen

Fakultätentages (MFT), „ist Bestätigung der hervorragenden Arbeit der MII“.

Ab 2023 soll die MII durch verschiedene Neuerungen weiterentwickelt werden.

Insbesondere sollen die Datenintegrationszentren (DIZ) der MII, die an allen

Universitätsklinika eingerichtet wurden, und die die Infrastruktur zum

bundesweiten Austausch von medizinischen Daten bereitstellen, in das NUM

integriert werden. Das NUM wurde 2020 mit dem Ziel der besseren Koordinierung

der Covid-19-Forschung aller deutschen Universitätsklinika gegründet.

„Durch die Integration der DIZ in das NUM ist sichergestellt, dass die

aufgebaute Forschungsdateninfrastruktur dauerhaft verstetigt werden kann. Diese

langfristige Etablierung ist ein Meilenstein für die biomedizinische Forschung

in Deutschland“, so Matthias Frosch.

„Forschung und Versorgung“, so Professor Jens Scholz, 1. Vorsitzender des

Verbands der Universitätsklinika Deutschlands (VUD), „sind in der

Universitätsmedizin zwei Seiten einer Medaille. Mit der MII und insbesondere

auch dem NUM schaffen wir wichtige Voraussetzungen, um Daten aus Versorgung und

Forschung schnell, effizient und unkompliziert nutzbar machen zu können.

Hiervon wird die gesamte Gesundheitsversorgung in Deutschland profitieren.“

Neben der gemeinsamen Nutzung der DIZ durch MII und NUM sollen in der kommenden

Förderphase auch die Projekte und Arbeitsgruppen beider Initiativen über

Covid-19-spezifische Fragestellungen hinaus vorangetrieben werden. Damit wird

das NUM als dauerhafte Plattform für eine gemeinsam genutzte und betriebene

Forschungsdateninfrastruktur aller Standorte in der Universitätsmedizin

weiterentwickelt.

Die MII wurde 2018 mit dem Ziel gegründet, medizinische Forschung und

Krankenversorgung in der Nutzbarmachung gemeinsamer Daten stärker zu vernetzen.

An der Initiative beteiligen sich alle medizinischen Fakultäten und

Universitätsklinika Deutschlands, verschiedene Forschungseinrichtungen,

Unternehmen, Krankenkassen und Patientenvertretungen. Für die nationale

Abstimmung der MII ist eine Koordinationsstelle zuständig, die die Technologie-

und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung e.V. (TMF)

gemeinsam mit dem MFT und dem VUD betreibt.

Das NUM bündelt Forschungsaktivitäten zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie und

eröffnet neue Handlungsstrategien. Gefördert durch das BMBF und koordiniert

durch die Charité – Universitätsmedizin Berlin, arbeitet das Forschungsnetzwerk

unter Beteiligung aller 36 deutschen Standorte der Universitätsmedizin und

weiterer Partner an Lösungen für eine bestmögliche Krankenversorgung und

Pandemievorsorge. Ein Akzent liegt auf der klinik- und versorgungsnahen

Forschung, deren Ergebnisse direkt Patientinnen und Patienten zugutekommen, in

das Krisenmanagement einfließen und zum Aufbau einer nachhaltigen, nationalen

Forschungsinfrastruktur beitragen.

