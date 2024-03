Helios startet mit C4U2BE neuartiges Konzept zur weltweiten Gesundheitsversorgung

Helios stellt Projekt CUBE vor: Alles drin, nur kein Arzt (Pressemitteilung).

Care for you to be (C4U2BE) oder kurz CUBE - am 4. April stellte Europas führender privater Gesundheitsdienstleister Helios in Leipzig ein neuartiges Konzept zur weltweiten Verbesserung der Gesundheitsversorgung vor. Mobile und weltweit flexibel adaptierbare medizinische walk-in Einheit in Leipzig

vorgestellt Fusion der digitalen und physischen Kompetenzen aus dem globalen Gesundheitsnetzwerk von Helios Health Mehr zu C4U2BE unter www.explore-the-cube.com

Die Geschäftsführung der Helios Health eröffnet den ersten Cube Showroom in

Leipzig. | Foto: Thomas Oberländer, Helios Kliniken

„Was wäre, wenn wir den Zugang zu Gesundheitsversorgung für jeden, überall und

zu jeder Zeit verfügbar machen könnten?“, begann Dr. Francesco De Meo, CEO von

Helios Health am Montag seine Rede in Leipzig. Dort sind in direkter Nähe zum

Herzzentrum und Helios Park-Klinikum in den vergangenen Monaten die weltweit

ersten Modelle des CUBE entstanden.

Die Eröffnung am 4. April legt für Helios den Grundstein für das nun startende

Angebot, mit CUBE flexibel adaptierbare digitale, telemedizinische und

physische Einheiten weltweit dort zu errichten, wo Menschen bislang keinen

ausreichenden Zugang zu medizinischer Versorgung haben. „Oft fehlen die

notwendigen finanziellen Mittel und qualifiziertes Personal, um lokal eine

eigene medizinische Infrastruktur flächendeckend aufzubauen. CUBE bietet genau

das: Aus unserem bestehenden Netzwerk von medizinischen Experten transportieren

wir Qualitätsmedizin digital in die Welt. Dadurch sind vor Ort nur geringe

minimale Investitionen in die technische Infrastruktur erforderlich“, erklärt Dr.

De Meo.

An der Veranstaltung nahmen geladene Gäste aus über 20 Nationen teil, darunter

auch hochrangige Vertreter aus der internationalen Gesundheitspolitik.

Das ist der CUBE

Eine Ärztin misst Blutdruck im Cube Showroom bei der Eröffnungsveranstaltung in

Leipzig. | Foto: Thomas Oberländer, Helios Kliniken

Mehr als die Hälfte aller Menschen weltweit hat keinen umfassenden Zugang zu

grundlegender medizinischer Versorgung. „Als Gesundheitsanbieter verfügen wir

über Erfahrung aus mehr als zwei Jahrzehnten Medizin und Gesundheitsfürsorge in

einem globalen Netzwerk“, so Dr. De Meo, „darunter aus Kliniken und Praxen in

Deutschland, Spanien, Latein-Amerika, den USA und Kanada.“ Mehr als 120.000

Experten, darunter 20.000 Ärzt:innen und 40.000 Pfleger:innen zählen zum

Netzwerk von Helios.

Die global noch immer präsente Corona-Pandemie hat zudem eindrucksvoll deutlich

gemacht, dass Gesundheitsversorgung so wie sie global bislang war, nicht

ausreicht, um Medizin schnell lokal und für jeden verfügbar zu machen. „Mit

CUBE bündeln wir all unsere Erfahrung aus evidenzbasierter Medizin und wollen

sie flexibel und im Kombination mit unseren digitalen Angeboten für jeden,

überall und immer verfügbar machen.“

Der CUBE macht Diagnostik wie Röntgen, Ultraschall, Blutdruck- und

Augendruckmessung in einer physischen Einheit verfügbar. Als walk-in Lösung

oder nach dem digitalen Erstkontakt mit einem Telearzt via Videosprechstunde

können Menschen im CUBE notwendige medizinischen Untersuchungen unter Anleitung

von Fachkräften durchführen. Die Ergebnisse werden kooperierenden Ärzt:innen

über die curalie-App direkt zur Verfügung gestellt, sodass direkt im Anschluss

an den Besuch in einem CUBE eine weiterführende Therapie begonnen werden kann.

Dabei ist der CUBE flexibel überall aufstellbar, beispielweise in

Einkaufszentren oder als alleinstehende Lösung. So können unter anderem

Herz-Kreislauf- sowie Lungenerkrankungen und Diabetes medizinisch überwacht und

behandelt werden. Hier ist der CUBE ab sofort digital als 360 Grad Einheit

erlebbar: www.explore-the-cube.com

1+1+1>3 – Das ist Helios Global Health

Informationsveranstaltung zur Eröffnung des Cube Showrooms in Leipzig. | Foto:

Thomas Oberländer, Helios Kliniken

CUBE ist Teil des Netzwerks von Helios Global Health. Dazu zählen neben CUBE

die App Plattform curalie und Helios digital hospital. curalie entwickelt

digitale Produktlösungen, mit deren Hilfe Menschen ein bewussteres und

gesünderes Leben führen können. Helios digital hospital ist die Spiegelung der

physischen Leistungen in der digitalen Welt – beispielsweise via

Videosprechstunde. CUBE ist im Netzwerk der Helios Global Health der offline

Touchpoint. „Zu einer adäquaten Gesundheitsversorgung gehört in vielen Fällen

eine physische Komponente dazu. Der CUBE ist für uns der Ort an dem wir ‚care

for you to be‘ leben“, resümiert Dr. Francesco De Meo.

Dr. De Meo ist dabei eines besonders wichtig: „Unser Ansatz ist der einfache

und damit frühzeitige Zugang zu med. Versorgung: Schneller und früherer Zugang

zu exzellenter Diagnostik und Therapie kann schwere Erkrankungen vermeiden,

Gesundheit bewahren oder schaffen. Damit helfen wir Menschen, ein gesünderes

Leben zu führen, vermeiden Spätfolgen chronischer Erkrankungen und senken die

weltweiten Ausgaben der Gesundheitssysteme.“

Quelle: Pressemitteilung, 04.04.2022