Krankenhäuser in Schleswig-Holstein 2018 (Statistikamt Nord).

Rund 14 100 Patientinnen und Patienten in Kliniken verstorben. In den Krankenhäusern Schleswig-Holsteins sind im Jahr 2018 insgesamt 14 144 Personen während eines vollstationären Klinikaufenthaltes verstorben. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Anstieg um 1,3 Prozent, so das Statistikamt Nord. Von allen Klinikaufenthalten endeten

2,4 Prozent mit dem Tod der Erkrankten (2017: 2,3 Pro­zent). Insgesamt meldeten die Kliniken 585 621 vollstationäre

Behandlungen (Entlassungen zuzüglich Todesfälle). Das entspricht einem Rückgang

von 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Quelle: Statistikamt Nord, 18.05.2020