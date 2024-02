MEDIAN Unternehmensgruppe schafft neue HR-Position

Median Kliniken haben jetzt einen Head of Human Resources Deutschland (Pressenachricht).

Der erfahrene Personalleiter Maik Steude startet zum 1. Februar 2024 in der neu geschaffenen Stelle des Head of Human Resources (HR) Deutschland von MEDIAN. So vereinheitlicht die Unternehmensgruppe die Leitungsstruktur im Personalbereich in Deutschland mit der der Tochterunternehmen in Großbritannien und Spanien. Maik Steude war in unterschiedlichen leitenden Positionen vor allem im Bereich des Einzel- und Großhandels tätig, zuletzt als Head of HR und Mitglied der Geschäftsleitung in der Landesgesellschaft des Einzelhandelsunternehmens PEPCO in Deutschland. Zu seinem Start sagt der studierte Betriebswirt Maik Steude: „Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben im Deutschland-Team des europaweit wachsenden Rehabilitationsanbieters MEDIAN. Allem voran werden wir uns mit neuen Maßnahmen für die Mitarbeiterbindung und Gewinnung neuer Fachkräfte wappnen.“

Prof. Dr. Marc Baenkler, CEO Deutschland von MEDIAN, kommentiert: „Mit Maik Steude gewinnen wir einen erfahrenen HR-Experten, der bereits in früheren Positionen bewiesen hat, wirksame fachbereichsübergreifende und ganzheitlich wirkende Strategien und Lösungen entwickeln und umsetzen zu können, die in Zeiten des Fachkräftemangels nötig werden. Wir freuen uns auf die Bereicherung durch seine Expertise.“

Quelle: Pressenachricht, 01.02.2024