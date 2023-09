Medizinrechtler verstärkt die Gesundheitswirtschaftspraxis von Rödl & Partner

Rödl & Partner wolle das Geschäftsfeld Gesundheitswirtschaft ausbauen (Medienmitteilung).

Rödl & Partner baut das Geschäftsfeld Gesundheitswirtschaft weiter zielgerichtet aus und eröffnet zu diesem Zweck einen neuen Standort in Dortmund. Der bundesweit bekannte Medizinrechtler Prof. Dr. Martin Rehborn schließt sich mit einem zehnköpfigen Team aus Fachanwälten für Medizinrecht der interdisziplinären Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner an. Gemeinsam verstärken sie die standortübergreifende strategische Geschäftseinheit Gesundheits- und Sozialwirtschaft/NPO unter der Gesamtleitung von Norman Lenger-Bauchowitz, LL.M. in Nürnberg, Köln und Dortmund. Rehborn war in den vergangenen Jahren mit Kollegen regelmäßig an der Seite von Leistungserbringern bei der gerichtlichen Begleitung von branchenspezifischen Verfahren durch die Instanzen. Doch nicht nur der Zivilprozess gehört für den erfahrenen und renommierten Litigator zum angestammten Revier. Als Fachanwalt für Medizinrecht und Honorarprofessor war Rehborn in der Vergangenheit zudem regelmäßig in der Verwaltungsgerichtsbarkeit bis zum Bundesverwaltungsgericht tätig. Die Beratung zahlreicher Marktakteure im Bereich der Gesundheitswirtschaft zu allen Fragen des Medizinrechts steht dabei im Fokus. Zu der langjährigen Erfahrung gehören insbesondere die Bereiche Arzthaftung, Zahnarzt­haftung, Kassenarztzulassungsrecht, MD-Strukturprüfungen sowie ärztliches Gesellschafts­recht und Arbeitsrecht. Acht Fachanwaltschaften, davon sieben im Medizinrecht und eine im Arbeitsrecht, unterstreichen die Expertise.

„Wir freuen uns sehr über die hervorragende Verstärkung unserer Gesundheitswirtschaftspraxis“ erläutert Lenger-Bauchowitz. „Herr Prof. Dr. Rehborn und sein Team ergänzen mit ihrer langjährigen Erfahrung, ihren Schwerpunkten und Persönlichkeiten hervorragend unsere Beratungspraxis. Die breite Aufstellung und anerkannte Kompetenz sowohl im Bereich Prozessführung als auch im Bereich des öffentlichen Krankenhausrechts werden für unsere Mandanten von heute und morgen einen wesentlichen Mehrwert bringen.

„Mein Team und ich sind sehr gespannt auf die neuen Herausforderungen und die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen bei Rödl & Partner", erklärt Rehborn. „Die künftigen Entwicklungen im Gesundheitswesen, die anstehenden Reformen, der zunehmende Kostendruck und die damit wachsenden Bedürfnisse im Bereich der Daseinsvorsorge bedingen unübersehbare Zielkonflikte. In vielen Bereichen haben wir uns auf immer häufiger auftretende und komplexe Rechtsstreitigkeiten einzustellen. Das erfordert nicht nur rechtliche, sondern auch betriebswirtschaftliche und digitale Lösungen. Neue Modelle zu Kooperationsformen im Gesundheitswesen befeuern die Situation zusätzlich. Rödl & Partner zeichnet unter anderem der interdisziplinäre Ansatz sowie ein hoch angesehenes Team aus Rechtsanwälten, Steuerberatern und Unternehmens-, und IT-Beratern für die Gesundheitswirtschaft aus. Das sind ideale Voraussetzungen, um meine Erfahrungen einzubringen und die prozess- und medizinrechtliche Beratungspraxis bei Rödl & Partner weiter auszubauen“.

Über Rehborn Rechtsanwälte

Rehborn Rechtsanwälte ist eine bundesweit tätige Anwaltssozietät mit Sitz in Dortmund und Spezialisierung auf die medizinrechtliche und wirtschaftsrechtliche Beratung. Ihre Mandanten sind ärztliche Leistungserbringer, medizinische Versorgungszentren (MVZ), Krankenhäuser, Apotheken und Versicherungen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und Kompetenz begleitet Rehborn Rechtsanwälte seit Jahrzehnten bei allen rechtlichen, strategischen und unternehmerischen Fragestellungen im Gesundheitswesen.



Über Rödl & Partner SGE Gesundheits- und Sozialwirtschaft

Die strategische Geschäftseinheit (SGE) für die Gesundheits- und Sozialwirtschaft mit über 125 Kolleginnen und Kollegen steht für qualitativ hochwertige, interdisziplinäre Beratung aus einer Hand in nahezu allen für die Gesundheits- und Sozialwirtschaft relevanten Belangen. Neben den klassischen Tätigkeitsfeldern, wie Jahresabschlussprüfung, Steuerberatung oder Rechtsberatung unterstützen die Branchenspezialisten mit ganzheitlichen Beratungsleistungen zu Spezialthemen, wie z.B. Restrukturierung, Assurance und IT, Datenschutz oder auch Compliance. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen ebenso wie auf Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Insolvenzverwaltern und Wohlfahrtsverbänden.

Quelle: Medienmitteilung, 01.09.2023