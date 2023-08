Neuer Geschäftsführer für Interim Management (Borchers & Kollegen).

Borchers & Kollegen baut das Dienstleistungsangebot im Interim Management für Führungspositionen im Gesundheits- und Sozialwesen weiter aus. Ab November verstärkt Stefan Schad (41) das Beratungsteam von Borchers & Kollegen. Der studierte Betriebswirt und Wirtschaftsjurist war bundesweit in verschiedenen Führungspositionen von Kliniken tätig. Mit einem besonnenen und zielgerichteten Managementansatz hat Stefan Schad in seinen bisherigen Stationen Strategien und Zukunftskonzepte für Kliniken und Klinikverbünde entwickelt und in verantwortlicher Position umgesetzt, aber auch Krisensituationen in enger Zusammenarbeit mit Gesellschaftern und Gremien erfolgreich gemeistert. Nach Beendigung seiner Geschäftsführertätigkeit bei varisano, dem größten kommunalen Gesundheitsverbund der Rhein-Main-Region, findet er seine neue berufliche Herausforderung im Ausbau unseres Beratungs- und Managementangebotes von Borchers & Kollegen.

Stefan Schad übernimmt zusammen mit Dr. Jan Schlenker die Geschäftsführung der neu gegründeten Tochtergesellschaft Borchers & Kollegen Interim Management GmbH. Ob bei kurzfristigen Vakanzen, bei Krisensituationen oder zur zeitlich befristeten Unterstützung bei einschneidenden Veränderungsprozessen: Die erfahrenen Interim Manager schließen schnell und zuverlässig Lücken im Management von Krankenhäusern und Einrichtungen der Sozialwirtschaft. Neben der Branchenkompetenz schätzen unsere Mandanten unsere langjährige Expertise als Konzeptentwickler, Problemlöser und Umsetzer.

Quelle: Borchers & Kollegen, 23.08.2023