Neuer Stiftungsvorstand der Mariengesellschaft Siegen

Mariengesellschaft Siegen mit neuem Stiftungsvorstand (Pressenachricht).

Mehr für Menschen – das ist der Leitgedanke der 2019 gegründeten Marien Stiftung. Dem neuen Vorstand der Stiftung gehören neben dem Vorsitzenden Christoph Ewers (Bildmitte) die Vertreter der Gründungsstifter Dechant Karl-Hans Köhle (rechts im Bild) vom Dekanat Siegen und Timo Halbe (links im

Bild) von der CURA gemeinnützige Beteiligungsgesellschaft mbH Dortmund an.

Die von Erzbischof Hans-Josef Becker anerkannte Marien Stiftung sieht sich zum

einen in der Tradition des sie konstituierenden Hauptstifters, die

Kirchengemeinde St. Marien Siegen-Oberstadt, und zum anderen als Impulsgeber

der zukünftigen Entwicklung im Sozial- und Gesundheitswesen in der Region

südliches Westfalen. Auslöser für die Stiftungsgründung war der neue Zuschnitt

der katholischen Kirchengemeinden in Siegen und Freudenberg. So entstand, neben

zwei weiteren Pfarreien, aus den Gemeinden St. Michael Siegen und St.

Bonifatius Kaan-Marienborn sowie der Hauptstifterin der neuen Stiftung, St.

Marien Siegen-Oberstadt, die neue Pfarrei St. Johannes der Täufer.

Mit der Stiftung wurden Vermögenspositionen der Hauptstifterin aus dem größer

werdenden Gemeindezuschnitt herausgelöst und bleiben damit im ursprünglichen

Rahmen erhalten. So ist die Stiftung auch Mehrheitseigner der Marien

Gesellschaft Siegen gGmbH, einem integrierten Gesundheitsunternehmen mit sechs

Sparten, über 30 Einrichtungen und über 2.400 Mitarbeitenden.

Quelle: Pressenachricht, 01.06.2023