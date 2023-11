Neues Kommunikationssystem am UKSH erleichtert den Stationsalltag (Pressemitteilung).

Am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) hilft ein neues digitales Kommunikationssystem Pflegekräften dabei, den Stationsalltag noch besser zu strukturieren und damit mehr Zeit für die Patientenfürsorge zu gewinnen. Das System Cliniserve wird mittlerweile auf 24 Stationen in den Neubauten beider Standorte in Kiel und Lübeck eingesetzt.

Weitere Stationen sollen folgen. Das UKSH setzt gezielt auf die Möglichkeiten der Digitalisierung und führt mit dem

neuen Kommunikationssystem eine weitere innovative Service-Technologie ein, die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlastet und Patientinnen und Patienten noch

mehr Komfort bietet.

Hatten Patientinnen und Patienten, die stationär aufgenommen wurden, bislang

ein Anliegen, konnten sie ausschließlich über den Lichtruf am Bett eine

Pflegekraft rufen. Über das System Cliniserve können sie auch mitteilen, was

sie benötigen – zum Beispiel ein Glas Wasser, ein Schmerzmittel oder dass die

Infusion durchgelaufen ist und abgenommen werden muss. Eingeben können die

Patientinnen und Patienten diese Anliegen über das hochmoderne HIMED Beside

Terminal, das in den Neubauten neben jedem Patientenbett ein Unterhaltungs- und

Informationsangebot bietet. Cliniserve erweitert die Funktionen dieser

Terminals und steht unabhängig vom etablierten Infotainment zur Verfügung.

Patientinnen und Patienten können nun an den Geräten aus einem für jede Station

passend zusammengestellten Menü ihre Wünsche auswählen und an die Fachkräfte

senden.

„Für die Pflege bedeutet das eine deutliche Arbeitserleichterung, weil vor

allem Wege gespart werden“, sagt Ilka Wächter, Pflegemanagerin am Campus Kiel.

Pflegekräfte erhalten die Nachrichten der Patientinnen und Patienten über eine

Smartphone-App und können das Gewünschte sofort bringen, ohne zuerst das

Patientenzimmer aufsuchen und nachfragen zu müssen. Auch erreichen die Anfragen

automatisch die richtige Berufsgruppe – denn neben den Pflegekräften melden

sich ebenso Servicekräfte zu Dienstbeginn im Cliniserve-System an und erhalten

so alle servicerelevanten Anfragen der Patienten direkt, ohne dass die Pflege

über den Umweg des Lichtrufs kontaktiert werden muss. „Pflegekräfte sparen

damit pro Schicht bis zu einer halben Stunde Zeit – die sie für die Patienten

nutzen können“, sagt Anke Fromm-Lorenz, stellvertretende Pflegemanagerin am

Campus Lübeck.

Patientinnen und Patienten bekommen über Cliniserve eine sofortige Rückmeldung

über den Status ihres Anliegens. Sie erfahren, ob sich bereits jemand darum

kümmert oder wann das Gewünschte erledigt wird – etwa über die Chatfunktion.

„Wenn ich weiß, was der Patient möchte, kann ich ihm zum Beispiel eine

Nachricht schreiben, dass ich gerade in der Visite bin, aber in 15 Minuten mit

dem gewünschten Eisbeutel komme“, sagt Sören Trawka, pflegerische Teamleitung

in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Campus Kiel. Patienten können

über das neue Kommunikationssystem Fragen stellen, sich bedanken oder ein

Feedback geben. Pflegekräfte haben über die Smartphones die Möglichkeit, mit

anderen Stationen, dem diensthabenden Arzt oder dem Sozialdienst rasch etwas

telefonisch oder per Chat zu klären, ohne erst den Pflege-Stützpunkt aufsuchen

zu müssen.

Nach einer Pilotphase auf drei Stationen wurde Cliniserve im Sommer 2020

flächendeckend in den Neubauten des UKSH eingeführt. „Im Prinzip sind alle

dafür“, sagt Anke Fromm-Lorenz. Wie häufig es die Patientinnen und Patienten

nutzen, unterscheide sich jedoch stark auf den Stationen. „Unsere Wöchnerinnen

zum Beispiel verwenden Cliniserve sehr aktiv, auf einer Station mit vielen

älteren und körperlich sehr eingeschränkten Patienten kommt es weniger zum

Einsatz.“ Nach wie vor steht der Lichtruf neben dem Bett allen Patientinnen und

Patienten zur Verfügung – in einem Notfall soll er weiterhin ausschließlich

genutzt werden.

Quelle: Pressemitteilung, 23.12.2020