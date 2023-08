Pharma-Daten 2019: Industrie unter Druck (Bundesverband der pharmazeutischen Industrie, PDF, 1,4 MB).

Die neueste Auflage der BPI-Pharma-Daten bestätigt: Die Situation ist für die hochgradig innovative pharmazeutische Industrie seit Jahren unverändert schwierig. Die Regulierungsdichte ist weiterhin hoch, die finanziellen Belastungen steigen und dennoch investierte kein Industriezweig einen höheren

Umsatzanteil für F&E als die Pharma-Branche. Das sind einige von vielen

Aspekten der „Pharma-Daten 2019“.

Die aktuell schon sehr hohe Regulierungsdichte wird durch eine Vielzahl von

neuen Gesetzen weiter zugespitzt und die steigenden finanziellen Belastungen

durch Abschläge, Festbeträge, Rabatte und Moratorien machen es pharmazeutischen

Unternehmen zunehmend schwer, Patienten bestmöglich mit innovativen

Arzneimitteln zu versorgen. Denn das Zusammenspiel von verschiedenen

regulatorischen Eingriffen senkt immer mehr die Chancen, die wachsende Zahl an

Aufgaben und Ausgaben refinanzieren zu können. Dringend benötigte Entlastungen

sind nicht in Sicht, obwohl zusätzlich die Beschaffungskosten für Wirkstoffe

sowie die Personal- und Sachkosten von Jahr zu Jahr steigen.

Detaillierte Einblicke in die Branche

Die immer wieder geäußerte Behauptung, dass die Arzneimittelausgaben in der GKV

im Laufe der letzten Jahre ausufern würden, ist falsch. Tatsache ist, dass

heute wie vor 30 Jahren die GKV-Arzneimittelausgaben auf einem vergleichbaren

Niveau liegen. Sie betrugen immer rund 15 Prozent bis 16 Prozent der

GKV-Gesamtausgaben. Die Finanzreserven der GKV liegen aktuell bei rund 20

Milliarden Euro. Trotzdem gerät die Pharmabranche weiter unter Druck. Allein

durch Rabattverträge erzielen die Krankenkassen beträchtliche jährliche

Ersparungen (4,4 Milliarden Euro in 2018). Seit der Einführung des AMNOG sparen

die Krankenkassen auch durch die Verhandlung von Erstattungsbeträgen. Laut

IQVIA stiegen die jährlichen Einsparungen daraus von 144 Millionen Euro in 2013

auf voraussichtlich über drei Milliarden Euro in 2019. Zusätzlich führt die

kontinuierliche Bildung von Festbeträgen jährlich zu zusätzlichen Einsparungen

der GKV in Höhe von 8,2 Milliarden Euro. Weiterhin belasten das weiterhin

fortgeführte Preismoratorium und die bereits seit 2003 durchgehend entrichteten

Zwangsabschläge die gesamte Branche.

Die aktuelle 49. Auflage der Pharma-Daten trägt eine Vielzahl von Fakten und

Hintergrundinformationen zum nationalen und internationalen Pharmamarkt

zusammen und schafft eine umfangreiche Basis für eine faire und transparente

Diskussion zum Status quo und notwendigen Reformen. Die Pharma-Daten können

über die BPI-Webseite heruntergeladen oder als Printversion angefordert werden.

Zusätzlich ist die Publikation im BPI-Kiosk abrufbar. In Kürze veröffentlicht

der BPI auch eine englische Version.

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI) vertritt das breite

Spektrum der pharmazeutischen Industrie auf nationaler und internationaler

Ebene. Rund 270 Unternehmen haben sich im BPI zusammengeschlossen.

Quelle: Bundesverband der pharmazeutischen Industrie, 09.12.2019