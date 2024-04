Reduktion von 90 Ärztestellen: Klarstellung des UKSH

UKSH setzt auf elastisches ärztliche Personalbudget in Abhängigkeit von der Leistungsentwicklung (Mediennachricht).

Der vom UKSH-Vorstand vorgelegte und vom Aufsichtsrat genehmigte Plan 2022 hat das Ziel des UKSH für das laufende Jahr von der Belegungssituation abhängig gemacht. Ziel war, das finanzielle Defizit des UKSH zu minimieren. Unter der Annahme, dass sich die Corona-bedingte Minderung von Patientenzahlen

fortsetzen würde, ist die Reduktion von 90 Ärztestellen vom Vorstand des UKSH in die Planung aufgenommen worden. Da die Pandemielage jedoch besondere Unsicherheiten

für die Leistungsplanungen von Kliniken bringt, wurde diese Verringerung der

Arztstellen unter ein Moratorium gestellt, um im Verlauf der Pandemie und in

Abhängigkeit von der Entwicklung nach einer Entspannung der Infektionslage

flexibel reagieren zu können. Das UKSH stellt in Abhängigkeit der tatsächlichen

Leistungsentwicklung und der Reform des DRG-Systems sicher, dass auch zukünftig

das für die Versorgung der Patienten notwendige ärztliche Personalbudget

jederzeit zur Verfügung gestellt wird.

Quelle: Mediennachricht, 07.06.2022