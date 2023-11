Sondergutachten zu den Wirkungen von Pay-for-Performance-Verträgen

Sondergutachten untersuchte unerwünschte Anreizeffekte bei Pay-for-Performance-Verträgen (Ratenzahlungs- und Rückerstattungsverträge) in Verbindung mit dem Risikopool (Bundesamt f. Soziale Sicherung, PDF, 911 kB).

Im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) hat das BAS die nicht erwünschten Anreizeffekte des Risikopools, die im Zusammenwirken mit Pay-for-Performance-Verträgen (P4P-Verträgen) auftreten, untersucht und in einem Sondergutachten einen Vorschlag zu deren Beseitigung vorgelegt.

Für das Ausgleichsjahr 2021 hat der Gesetzgeber einen Risikopool in der

Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) (wieder) eingeführt. Hiermit wird in

Ergänzung zum Risikostrukturausgleich (RSA) ein anteiliger Ausgleich der

Kosten durchgeführt, die einzelnen Krankenkassen durch besonders teure

Leistungsfälle entstehen.

Antriebsfeder für den Gesetzgeber, den Risikopool (wieder) einzuführen, war

insbesondere die zunehmende Bedeutung von neuen, kostenintensiven

Arzneimitteltherapien. Diese Medikamente können häufig bereits nach einmaliger

oder wenigen Gaben zu einer Genesung oder deutlichen Verzögerung von

Krankheiten führen. Bei einem positiven Heilungsprozess lösen diese

Arzneimittel allerdings im prospektiven RSA-Verfahren keine für die Zuweisungen

relevanten Folgekosten aus. Diese neuartigen Therapien sind nicht nur sehr

hochpreisig, häufig fehlt es auch an einer hinreichenden Datengrundlage zur

Bewertung ihres langfristigen Nutzens. Bei diesen Arzneimitteln kann der

Abschluss eines P4P-Vertrags zwischen dem pharmazeutischen Hersteller und der

Krankenkasse sinnvoll sein. Diese Vertragsform berücksichtigt auch den

Therapieerfolg, um das finanzielle Risiko nicht allein den Krankenkassen zu

überlassen. Hierbei kommen sog. Ratenzahlungs- und Rückerstattungsverträge in

Betracht. Im Zusammenwirken dieser P4P-Verträge und dem Risikopool kommt es

allerdings zu unerwünschten Anreizeffekten, die im Sondergutachten untersucht

werden. Das BAS unterbreitet einen Vorschlag für ein neues

Verwaltungsverfahren, das nach Korrektur des RSA-Jahresausgleichs durchgeführt

wird, damit diese Wirkungen nicht mehr auftreten.

Frank Plate, Präsident des BAS: „Die Herausforderung des Gutachtens bestand

darin, nach Möglichkeit ein aufwandsarmes und datensparsames

Verwaltungsverfahren zu entwickeln, durch das Pay-for-Performance-Verträge

zwischen Pharmaherstellern und Krankenkassen auch unter den Bedingungen des neu

eingeführten Risikopools attraktiv bleiben. Damit soll weiterhin eine hohe

Versorgungsqualität mit Arzneimitteln für die betroffenen, meist

schwerstkranken, Versicherten ermöglicht werden. Nach meiner Überzeugung ist

uns dies mit dem vorliegenden Vorschlag sehr gut gelungen.“

Das Sondergutachten finden Sie zum Download hier

Quelle: Bundesamt f. Soziale Sicherung, 25.10.2022