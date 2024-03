Streikankündigung des Marburger Bundes ist unangemessen (VKA).

Angebot einer Corona-Sonderzahlung der Arbeitgeber wurde bereits im Dezember 2021 vom Marburger Bund ausgeschlagen. Streiks spiegeln nicht den Verhandlungsstand wider. VKA ist weiterhin gesprächs- und verhandlungsbereit. Berlin. Die Tarifverhandlungen für die Ärztinnen

und Ärzte an den kommunalen Krankenhäusern sind nach sechs Verhandlungs- und Sondierungsrunden noch immer ohne Ergebnis. Die heutige Streikankündigung durch die Gewerkschaft Marburger

Bund ist für die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) nicht

hinnehmbar und unangemessen.

Dazu Wolfgang Heyl, Verhandlungsführer der VKA und Vorsitzender des

Gruppenausschusses der VKA für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen: „Was uns

der Marburger Bund vorwirft, ist nicht zutreffend und an den Haaren

herbeigezogen. Bereits mit dem Angebot vom 16. Dezember 2021 haben die

kommunalen Arbeitgeber eine Corona-Sonderzahlung von 1.200 Euro auf den Tisch

gebracht. Der Marburger Bund hatte nicht nur das gesamte Angebot, sondern

explizit auch eine Corona-Prämie für die Ärztinnen und Ärzte abgelehnt und war

auch nicht bereit, hierüber weiter zu diskutieren. Es hat überraschenderweise

viel Aufwand gekostet, die Gewerkschaft in den letzten Sondierungsgesprächen

überhaupt von den Vorteilen einer solchen Prämie zu überzeugen. Die VKA hatte

ihr Angebot einer Corona-Sonderprämie sogar noch auf 1.500 Euro erhöht. So wäre

der Rahmen einer steuerfreien Prämie ausgereizt gewesen. Der Marburger Bund hat

es selbst zu verantworten, dass es keine steuer- und sozialversicherungsfreie

Corona-Sonderzahlung mehr geben kann, weil er nicht die erforderliche

Einigungsbereitschaft gezeigt hat.“

Auch im Rahmen der Sondierungsrunden, die in den beiden vergangenen Wochen

stattfanden, haben die Sozialpartner intensiv über die Themen Ruf- und

Bereitschaftsdienste sowie freie Wochenenden gesprochen und Lösungen gesucht.

Die VKA hat dabei deutliches Entgegenkommen bei allen Themen signalisiert und

mehrere entsprechende Vorschläge unterbreitet. „Wir wollten ein Gesamtpaket mit

neuen Regelungen zu Ruf- und Bereitschaftsdiensten sowie freien Wochenenden,

linearen Entgelterhöhungen, einer angemessenen Laufzeit und einer zusätzlichen

Corona-Prämie vereinbaren. Der Marburger Bund sah sich jedoch

bedauerlicherweise hierzu nicht in der Lage“, zeigt sich Wolfgang Heyl

enttäuscht. „Es kann nicht im Sinne der Ärztinnen und Ärzte sein, wie der

Marburger Bund nun agiert. Darüber hinaus verkennt die Gewerkschaft die

Lebenswirklichkeit angesichts wieder steigender Corona-Zahlen und die Tatsache,

dass mit dem Krieg in der Ukraine nun zusätzliche Belastungen durch

Kriegsversehrte auf die kommunalen Krankenhäuser zukommen werden.“

Die VKA hat in den letzten Gesprächen deutlich gemacht, dass sie weiterhin

verhandlungsbereit ist. Wolfgang Heyl: „Wir hatten den Eindruck, dass wir auf

einem guten Weg sind, um letztlich zu einer Tarifeinigung zu kommen. Die

angekündigten Streiks spiegeln nicht den derzeitigen Verhandlungsstand wider.

Daher fordern wir den Marburger Bund auf, Streiks zu unterlassen und wieder an

den Verhandlungstisch zurückzukehren.“

Quelle: VKA, 10.03.2022