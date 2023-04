Ärzte der BG Kliniken: Tarifabschluss tritt rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft und hat eine Laufzeit von mindestens 24 Monaten (Pressenachricht).

In der fünften Verhandlungsrunde zwischen BG Kliniken und Marburger Bund ist es am 25. April 2023 zu einer Einigung gekommen: die Ärztinnen und Ärzte der BG Kliniken erhalten deutliche Entgeltsteigerungen sowie eine Einmalzahlung als Inflationsausgleich. Ingo Thon, Geschäftsführer Personal und

Verhandlungsführer bei den BG Kliniken: „Wir haben in schwierigen Zeiten einen Tarifabschluss erzielt, mit dem beide Vertragsparteien gut leben können und mit dem die BG Kliniken ihre

Attraktivität als Arbeitgeber weiter ausbauen.”

Konkret erhalten die Ärztinnen und Ärzte der BG Kliniken eine steuer- und

sozialversicherungsfreie „Inflationsausgleichszahlung“ zur Abmilderung der

gestiegenen Verbraucherpreise. Diese beläuft sich insgesamt auf maximal 3.000,-

Euro und soll im Juni 2023 gezahlt werden.

[...]

Der Tarifabschluss tritt rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft und hat eine

Laufzeit von mindestens 24 Monaten.

Quelle: Pressenachricht, 26.04.2023