Tarifeinigung im öffentlichen Dienst: Pflegekräfte profitieren überdurchschnittlich

Tarifeinigung im öffentlichen Dienst: Wirtschaftlich verkraftbarer Abschluss - Pflegekräfte profitieren überdurchschnittlich (Verband Kommunaler Arbeitgeber).

Entgelterhöhungen in Höhe von 3,2 Prozent für 28 Monate/Langfristige Planungssicherheit erreicht/Corona-Prämie von durchschnittlich 400 Euro für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Berlin. In der dritten Tarifverhandlungsrunde für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst

haben die Vereinigung der kommunalen

Arbeitgeberverbände (VKA) und ihr Verhandlungspartner, der Bund, gemeinsam mit

den Gewerkschaften ver.di und dbb beamtenbund und tarifunion ein Ergebnis

erzielt.

Zum 1. April 2021 werden die Tabellenentgelte um 1,4 Prozent, mindestens jedoch

um 50 Euro, erhöht und ab dem 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent. Die

Beschäftigten in den Krankenhäusern und den Pflege- und Betreuungseinrichtungen

profitieren darüber hinaus von bis zu drei Zulagen: So haben die Arbeitgeber

die Einführung einer Pflegezulage vereinbart. Diese beträgt ab dem 1. März 2021

70 Euro, ein Jahr später wird sie auf 120 Euro aufgestockt. Die monatliche

Intensivzulage wird ab dem 1. März 2021 von 46,02 Euro auf 100 Euro angehoben

und damit mehr als verdoppelt. Zugleich wird die Zulage für Beschäftigte, die

ständig Wechselschicht leisten, ab dem 1. März 2021 von 105 Euro monatlich auf

155 Euro monatlich erhöht. Damit erhält eine Pflegekraft bis Laufzeitende

insgesamt ein Plus von durchschnittlich 2.700 Euro, eine Intensivpflegekraft

sogar durchschnittlich 3.900 Euro. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 28

Monaten und gilt rückwirkend vom 1. September 2020 bis zum 31. Dezember 2022.

Die ersten sieben Monate sind als Leermonate vereinbart.

Dazu erklärt VKA-Präsident und Verhandlungsführer Ulrich Mädge: „Nach einem

Verhandlungsmarathon von vier Tagen haben wir endlich ein Ergebnis erzielt.

Dabei haben wir einen wirtschaftlich verkraftbaren Abschluss erreicht, der den

kommunalen Arbeitgebern Planungssicherheit gibt. Der Abschluss ist maßvoll und

trägt den finanziellen Besonderheiten der Corona-Krise Rechnung. Uns war es

wichtig, dass die Beschäftigten in den Krankenhäusern und in der Pflege

überdurchschnittlich profitieren. Ich bin froh, dass wir für diese

Beschäftigtengruppe weitreichende Verbesserungen erzielen konnten.

Gleichermaßen war wichtig, für einzelne Bereiche der VKA Sonderlösungen zu

vereinbaren, nämlich für die Sparkassen und die Flughäfen. Das ist uns

gelungen. Insgesamt umfasst das Paket ein Volumen von rund 4,9 Milliarden

Euro.“

Auszubildende, Studierende und Praktikantinnen/Praktikanten erhalten eine

Entgelterhöhung von 25 Euro ab dem 1. April 2021 sowie eine weitere Erhöhung um

die gleiche Summe ab dem 1. April 2022, zudem wird die Regelung zur Übernahme

von Auszubildenden verlängert. Alle Beschäftigten sowie die Auszubildenden,

Studierenden und Praktikantinnen/Praktikanten erhalten zur Abmilderung der

besonderen Belastungen während der Corona-Pandemie eine nach Entgeltgruppen

gestaffelte Sonderzahlung von durchschnittlich 400 Euro. Zudem profitieren die

Fachärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst ab dem 1. März 2021 von einer

Zulage in Höhe von monatlich 300 Euro. Die Angleichung der Arbeitszeit im

Tarifgebiet Ost auf das Westniveau von 39 Stunden erfolgt in zwei Schritten in

2022 und in 2023. Für die Beschäftigten in den Krankenhäusern und im

Pflegebereich greift diese Regelung erst ab 2023. Der abschließende Schritt zur

Angleichung auf 38,5 Stunden ist im Jahr 2025 vorgesehen. Um die Arbeitsplätze

im öffentlichen Dienst attraktiv zu halten, konnten die kommunalen Arbeitgeber

ihre Forderung zur Entgeltumwandlung für Fahrräder und eBikes durchsetzen.

Die Verhandlungen fanden in diesem Jahr vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie

statt, die für die Kommunen und kommunalen Arbeitgeber finanzielle Auswirkungen

in Milliardenhöhe hatte und weiterhin haben wird. Aus diesem Grund hat sich die

VKA für einen differenzierten Tarifabschluss eingesetzt, der unter anderem die

schwierige Situation der Sparkassen und Flughäfen einbezieht. Für die rund

175.000 Sparkassenbeschäftigten sieht der Tarifabschluss eine Entgelterhöhung

vor (ab 1. Juli 2021 um 1,4 Prozent, mindestens jedoch 50 Euro sowie zum 1.

Juli 2022 um weitere 1,0 Prozent, eine Angleichung auf das Niveau des allgemein

vereinbarten Abschlusses findet erst zum Ende der Laufzeit ab 1. Dezember 2022

statt), allerdings wird ein Teil der Kosten durch eine Absenkung der

Sparkassensonderzahlung bei zusätzlicher Gewährung weiterer Urlaubstage

kompensiert. Für die angesichts eingebrochener Fluggastzahlen mit massiven

Verlusten konfrontierten Flughäfen haben sich die Beteiligten verständigt, auf

Entgelterhöhungen in diesem Bereich zu verzichten. Das Tarifergebnis sieht vor,

einen Notlagentarifvertrag für die Flughäfen zeitnah abzuschließen, der

Personalkosten senkt und betriebsbedingte Kündigungen ausschließt.

Ulrich Mädge weiter: „Für die Flughäfen bedarf es nun einer Entlastung statt

zusätzlicher Belastungen. Hier haben wir uns mit den Gewerkschaften geeinigt,

die Notlage der Flughäfen zu unterstützen und betriebsbedingte Kündigungen im

Gegenzug zu vermeiden. Alles in allem haben wir einen Abschluss erreicht, der

von allen Beteiligten mitgetragen wird. Mit Corona im Hinterkopf war nicht mehr

möglich.“

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) ist der Spitzenverband

der kommunalen Arbeitgeberverbände in Deutschland. Sie regelt die

Arbeitsbedingungen für die kommunalen Beschäftigten und schließt Tarifverträge

mit den zuständigen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes. Die VKA vertritt

fast 10.000 kommunale Arbeitgeber in Deutschland mit mehr als 2,3 Millionen

Beschäftigten.

Quelle: Verband Kommunaler Arbeitgeber, 25.10.2020