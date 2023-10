Warnung vor Fremdkapitalisierung des Gesundheitswesens (SpiFa).

Der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e.V. (SpiFa) warnt vor Fremdkapitalisierung des Gesundheitswesens im Zuge der Digitalisierung. Der SpiFa warnt eindringlich vor zunehmender Fremdkapitalisierung des Gesundheitswesens im Zuge der Digitalisierung. Mit dem Inkrafttreten

des Digitale-Versorgungs-Gesetzes ist es Krankenkassen

erlaubt, in Start-ups zu investieren. Sie dürfen laut § 263a bis zu zwei

Prozent ihrer Finanzreserven in Anteile an Investmentvermögen anlegen. So

entstehen Wagniskapitalgeber und damit neue Kapitalquellen und

Beteiligungsmodelle für Start-ups im Gesundheitswesen. Ende 2019 beliefen sich

die Finanzreserven aller gesetzlichen Kassen auf knapp 20 Milliarden Euro,

damit summiert sich das Investmentpotenzial auf 400 Millionen Euro. Die

Rücklagen könnten allerdings wegen der zu erwartenden Mehrkosten durch die

Corona-Pandemie sinken.

Ein Ergebnis dieser neuen Regelung ist der Wagniskapitalfonds des Verbands der

Privaten Krankenversicherer, Heal Capital. An dem Fonds beteiligen sich 20

private Krankenversicherer in Deutschland und er verfügt über ein

Investitionsvolumen von 90 Millionen Euro. Es wurden bereits drei Beteiligungen

verkündigt, investiert wurde in das Klinik-Kommunikationstool Siilo, in die

KI-Diagnose-Plattform Infermedia und in das Computer-Gehirn-Interface Ceregate.

Aber auch die gesetzlichen Krankenkassen sehen durch das

Digitale-Versorgungs-Gesetz die Chance, deutsche und auch europäische

Investorennetzwerke zu etablieren und damit einen Standortvorteil für

Gesundheits-Start-ups zu schaffen. Man erhofft sich, dass durch

Fondsbeteiligungen die Digitalisierung vorangetrieben wird und

Versorgungslücken geschlossen werden. Verstärkt wurde diese Entwicklung durch

die Corona-Pandemie, so verzeichneten viele Anbieter telemedizinischer Produkte

einen starken Kundenanstieg.

Quelle: SpiFa, 21.10.2020