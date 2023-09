Anteil älterer Menschen in NRW niedriger als im Bundesdurchschnitt - In NRW lebten Ende 2018 mehr als 4,9 Millionen Menschen im Alter von 60 und mehr Jahren (Statistisches Landesamt NRW).

In Nordrhein-Westfalen lebten Ende 2018 mehr als 4,9 Millionen Menschen im Alter von 60 und mehr Jahren. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, waren das 27,6 Prozent der gesamten Bevölkerung des Landes. Bundesweit lag der Anteil der Älteren bei 28,2 Prozent.

Im europäischen Vergleich ist dieser in Nordrhein-Westfalen zwar niedriger als

in Italien (29,9 Prozent) aber höher als in Spanien (25,4 Prozent) oder dem

Vereinigten Königreich (24,0 Prozent).

Innerhalb Nordrhein-Westfalens hatten Ende 2018 Augustdorf (21,2 Prozent) im

Kreis Lippe und Heek (22,3 Prozent) im Kreis Borken die geringsten Anteile

älterer Menschen ab 60. Die höchsten Anteile ermittelten die Statistiker für

Bad Sassendorf (31,9 Prozent) im Kreis Soest und für Hünxe (34,7 Prozent) im

Kreis Wesel.

Nach den Ergebnissen des Mikrozensus 2018 lebte in Nordrhein-Westfalen fast

jeder dritte (31,7 Prozent) ältere Mensch allein. 60,2 Prozent dieser

Personengruppe wohnten mit einer zweiten Person im Haushalt zusammen. Nahezu

die Hälfte (47,9 Prozent) der Einwohner des Landes lebten in einem

Zwei-Generationenhaushalt mit geradlinigen Verwandten. Drei- oder

Mehrgenerationenhaushalte waren in allen Altersgruppen eher die Ausnahme: Etwa

200 000 Menschen (1,1 Prozent der Bevölkerung) wohnten in Drei- oder

Mehrgenerationenhaushalten mit geradlinigen Verwandten zusammen.

Aus aktuellem Anlass veröffentlichen die Statistiker in ihrem Internetangebot

unter https://www.it.nrw/node/99122 im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

stehende, relevante Daten und Fakten aus den Bereichen Gesundheit, Bevölkerung,

Wirtschaft und Bildung. (IT.NRW)

Quelle: Statistisches Landesamt NRW, 06.04.2020