Deutliche Verringerung der Säuglingssterblichkeit seit 1991 (Statistikamt Sachsen-Anhalt).

In den Jahren 2017 bis 2019 verstarben in Sachsen-​Anhalt insgesamt 158 Säuglinge in ihrem 1. Lebensjahr. Gemessen an den 51 865 Lebendgeborenen in diesen 3 Jahren lag die Säuglingssterblichkeit damit im Schnitt bei 3,0 gestorbenen Säuglingen je 1 000 Lebendgeborenen. Wie das Statistische Landesamt Sachsen-​Anhalt anlässlich des Weltgedenktages für verstorbene Kinder am 13.

Dezember mitteilt, lag die Säuglingssterblichkeit damit weit unter dem Niveau

von 1991 mit 9,1 gestorbenen Säuglingen je 1 000 Lebendgeborenen.

Die Säuglingssterblichkeit war von 2017 bis 2019 unter Jungen mit 3,6

gestorbenen Säuglingen je 1 000 Lebendgeborenen höher als unter Mädchen (2,5).

Dieser geschlechtsspezifische Unterschied findet sich weltweit und wird auf

biologische Gründe zurückgeführt.1 Die Säuglingssterblichkeit unter den Jungen

ging seit 1991 (10,6 gestorbene Säuglinge je 1 000 Lebendgeborene) stärker

zurück als bei den Mädchen (1991: 7,5 pro 1 000 Lebendgeborenen).

Die Verringerung der Säuglingssterblichkeit wird u. a. durch gestiegene Bildung

unter Frauen erklärt, was wiederum zu gesünderem Verhalten in der

Schwangerschaft (weniger Tabak-​ und Alkoholkonsum) und zu erhöhter Vorsicht in

der postneonatalen Phase (bspw. in Bezug auf den plötzlichen Kindstod) führt.2

Auch in Sachsen-​Anhalt war das Bildungsniveau der Frauen in den vergangenen

Jahren laut Ergebnissen des Mikrozensus gestiegen. Es nahm der Anteil der

Frauen im Alter von mindestens 15 Jahren mit abgeschlossenem Berufsabschluss

seit 2010 von 79 % auf 81 % in 2019 zu; unter ihnen stieg der Anteil der Frauen

mit abgeschlossenem Hochschulabschluss von 11 % auf 14 %.

Zudem rauchten 2017 - zum Zeitpunkt der letzten Erhebung des Zusatzprogramms

Gesundheit im Mikrozensus - mit 30 % weniger der 15 bis unter 40-​jährigen

Sachsen-​Anhalterinnen als noch in der vorangegangenen Befragung 2013 (36 %).

Der Mikrozensus ist eine jährliche 1%ige Stichprobenerhebung der

Privathaushalte.

In Sachsen-​Anhalt sind von 2017 bis 2019 insgesamt 284 Kinder und Jugendliche

im Alter von unter 18 Jahren verstorben; dabei kamen auf 2 verstorbene Mädchen

3 verstorbene Jungen. Durchschnittlich verstarben 95 Kinder und Jugendliche pro

Jahr im genannten Zeitraum. Dieser Wert lag deutlich unter der Anzahl von 400

im Jahr 1991.

1 Waldron, Ingrid. Sex differences in infant and early childhood mortality:

Major causes of death and possible biological causes. In: Too young to die:

Genes or gender? New York 1998, Seite 64 ff.

2 Zur Nieden, Felix. Säuglingssterblichkeit in Deutschland nach 1990. In:

WISTA, 02/2020, Seite 61ff.

Quelle: Statistikamt Sachsen-Anhalt, 11.12.2020