In Sachsen-Anhalt ist 2020 etwa jedes dritte Baby in einem Krankenhaus per Kaiserschnitt entbunden worden

Sachsen-Anhalt: 2020 wurden 32,3 % der Entbindungen im Krankenhaus per Kaiserschnitt durchgeführt (Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt).

2020 entbanden insgesamt 15 169 Frauen in einem Krankenhaus Sachsen-Anhalts. Das waren 836 (-5,2 %) Entbindungen weniger als das Jahr zuvor und 1 557 (-9,3 %) weniger als 2010. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, wurden 4 896 Frauen (32,3 %) per Kaiserschnitt entbunden. Der Anteil lag damit 2,6 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt

(29,7 %).

Betrachtet man die zurückliegenden 10 Jahre, stellt man einen entgegengesetzten

Trend fest. So lag 2010 der Anteil an Entbindungen per Kaiserschnitt in

Sachsen-Anhalt bei 27,3 %, dagegen im Bundesdurchschnitt bei 31,9 %.

2020 führten 19 von 47 Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt Entbindungen durch. Der

Landkreis Börde hatte als einziger Landkreis in Sachsen-Anhalt keine

Entbindungen in seinen Krankenhäusern vornehmen können, da diese nicht über

eine entsprechende Fachabteilung „Geburtshilfe“ verfügten. In den 19

Krankenhäusern, verteilt auf 22 Standorte, standen insgesamt 684 Betten für

Frauenheilkunde mit Geburtshilfe zur Verfügung. Betreut wurden die entbundenen

Frauen 2020 durch 282 festangestellte Hebammen und 2 Entbindungshelfer. Auf dem

Gebiet der „Frauenheilkunde und Geburtshilfe“ waren in den Krankenhäusern 119

Ärztinnen und 61 Ärzte tätig.

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, 04.05.2022