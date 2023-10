Krankheiten des Kreislaufsystems 2018 erneut häufigste Todesursache in Thüringen (Statistikamt Thürungen).

Im Jahr 2018 verstarben 29 824 Thüringer Bürger, davon 14 824 Männer und 15 000 Frauen. Das waren 463 Personen bzw. 1,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik betrug das durchschnittliche Sterbealter 78,3 Jahre (2017: 78,1 Jahre). Die Thüringer Männer verstarben im

Durchschnitt mit 74,9 Jahren, die Frauen mit 81,6 Jahren (2017: 74,6

bzw. 81,5 Jahre). Das Sterbealter stieg damit insgesamt, wie auch bei beiden

Geschlechtern, an.

Die häufigste Todesursache stellte auch im Jahr 2018 eine Krankheit des

Kreislaufsystems dar. Auf

diese Erkrankung ließen sich 39,9 Prozent aller Todesfälle zurückführen (11 909

Fälle). Stündlich erlagen durchschnittlich 1,4 Einwohner Thüringens dieser

Todesursache. Davon waren Frauen mit einem Anteil von 54,6 Prozent häufiger

betroffen als Männer, deren Anteil bei 45,4 Prozent lag. Infolge

von Kreislauferkrankungen starben insbesondere ältere Menschen. 10 307 Personen

bzw. 86,5 Prozent waren 70 Jahre und älter. Das durchschnittliche Sterbealter

bei diesem Krankheitsbild betrug

81,7 Jahre und lag damit 3,4 Jahre über dem durchschnittlichen Sterbealter in

Thüringen. Auch hier war ein deutlicher Unterschied zwischen den Geschlechtern zu verzeichnen.

Während die Männer an einer Kreislauferkrankung im Alter von durchschnittlich 77,9 Jahren starben,

erreichten die Frauen mit derselben Todesursache durchschnittlich ein Alter von 84,9 Jahren.

Rund jeder 7. Verstorbene, der an einer Krankheit des Kreislaufsystems

verstarb, erlag einem akuten Myokardinfarkt (1 755 Fälle bzw. 14,7 Prozent).

Die zweithäufigste Todesursache im Jahr 2018 war mit 7 061 Fällen bzw. einem

Anteil von 23,7 Prozent eine Neubildung von Körpergewebe (Neoplasie). Darunter

erlagen 97,5 Prozent bzw. 6 887 Thüringer einer bösartigen Neubildung. Ein Jahr

zuvor betrug der Anteil der an Neubildungen Gestorbenen an den Sterbefällen

23,9 Prozent. Von den Personen, die einer Neubildung erlagen, waren

6 240 Personen bzw. 88,4 Prozent 60 Jahre und älter. Das mittlere Sterbealter

lag bei 74,1 Jahren.

Im Jahr 2018 betrug die Zahl der Sterbefälle infolge von Krankheiten des

Atmungssystems, als dritthäufigste Todesursache, 2 200 Fälle.

In weiteren 1 449 Fällen bzw. bei 4,9 Prozent führten Verletzungen,

Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (nicht natürlicher

Tod) zum Tod. Im Jahr 2017 betrug der Anteil

5,2 Prozent. Bei den nicht natürlichen Sterbefällen waren Männer mit einem

Anteil von 60,1 Prozent

etwas häufiger betroffen als Frauen mit 39,9 Prozent. Durch Suizid beendeten

315 Menschen ihr Leben, wobei der Anteil der Männer mit 78,1 Prozent mehr als

dreimal so hoch war wie der Anteil der

Frauen mit 21,9 Prozent. Das mittlere Sterbealter bei dieser Todesursache

betrug 61,4 Jahre.

Hinweis: Detaillierte Informationen zur regionalen Entwicklung werden in der

beigefügten Kreistabelle dargestellt.



Quelle: Statistikamt Thürungen, 22.06.2020