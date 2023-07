Schwangerschaftsabbrüche in Hamburg 2022 um knapp 10 Prozent angestiegen (Statistik Nord).

In Hamburg sind im vergangenen Jahr 4 334 Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt worden. Das sind 380 Fälle oder 9,6 Prozent mehr als im Vorjahr, so das Statistikamt Nord. Der überwiegende Anteil der Eingriffe wurde in gynäkologischen Praxen oder OP-Zentren durchgeführt (3 956 Fälle bzw. 91,3 Prozent). Die weiteren Fälle entfielen auf stationäre und ambulante Krankenhausaufenthalte (378 Fälle bzw. 8,7 Prozent).

4 213 Fälle bzw. 97,2 Prozent der Schwangerschaftsabbrüche wurden nach der sogenannten Beratungsregelung vorgenommen. Medizinische Gründe waren in 121 Fällen (2,8 Prozent) die Begründung für den Eingriff.

1 904 der betroffenen Frauen (43,9 Prozent) hatten zuvor noch kein Kind zur Welt gebracht.

Quelle: Statistik Nord, 05.07.2023