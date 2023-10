Schwangerschaftsdiabetes: Dringender Verbesserungsbedarf und Reform der Mutterschaftsrichtlinien gefordert (Pressemitteilung).

Obwohl Screenings in der Schwangerenvorsorge festgeschrieben sind, wird ein Schwangerschaftsdiabetes – der sogenannte Gestationsdiabetes (GDM) – hierzulande häufig zu spät oder gar nicht diagnostiziert. Um einen GDM rechtzeitig und besser identifizieren zu können, mahnt die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) erneut eine Reform der Mutterschaftsrichtlinien an und

verweist auf eine aktuelle Nature-Publikation, die einmal mehr die Mängel des

derzeitigen Screening-Verfahrens aufzeigt.1 Darüber hinaus fordert die DDG den

GKV-Spitzenverband in einer aktuellen Stellungnahme wiederholt dazu auf,

Blutzuckermessgeräte zur Überwachung von Schwangeren mit GDM verordnungsfähig

zu machen, um Mutter und Kind vor diabetischen Folgeschäden zu bewahren.1

Bereits 2018 hatte die Fachgesellschaft die medizinische und

gesundheitsökonomische Notwendigkeit dieser Maßnahme aufgezeigt.2

In Deutschland hat sich die Erkrankungsrate für einen Schwangerschaftsdiabetes

in den vergangenen 20 Jahren mehr als verfünffacht. Inzwischen erkranken

jährlich etwa 45.000 Frauen daran, was fast sechs Prozent aller

Schwangerschaften entspricht. Meist zeigen sich keine klassischen

Diabetes-Symptome, wie starker Durst oder Harndrang, und die Erkrankung wird

deshalb häufig erst in einem fortgeschrittenen Stadium erkannt. „Ein zu spät

oder nicht diagnostizierter GDM kann zu schweren Schwangerschafts- und

Geburtskomplikationen sowie Folgeerkrankungen bei Mutter und Kind führen“,

betont DDG Präsidentin Professor Dr. med. Monika Kellerer. Sie verweist auch

auf das erhöhte Risiko für die Mutter, an einem späteren Diabetes Typ 2 zu

erkranken3. Daher sei eine diagnostische Früherkennung besonders wichtig.

Bereits seit Jahren kritisiert die DDG, dass in Deutschland zu spät und

unzureichend auf GDM getestet wird. Bei dem hierzulande vorgesehenen

zweistufigen Testverfahren trinkt die werdende Mutter im Zeitraum zwischen der

24. und 28. Schwangerschaftswoche eine Lösung mit 50 Gramm Glukose (GCT).

Werden erhöhte Blutzuckerwerte gemessen, folgt ein erneuter Nüchtern-Test mit

75 Gramm Glukose (oGTT). „Leider fallen viele tatsächlich an GDM erkrankte

Mütter in diesem zweistufigen Verfahren aus dem Raster“, bedauert Professor Dr.

med. Ute Schäfer-Graf aus Berlin, Sprecherin der DDG Arbeitsgruppe „Diabetes

und Schwangerschaft“. Denn der erste Test erfolgt unabhängig von der Tageszeit

oder der letzten Nahrungsaufnahme im nicht-nüchternen Zustand. Das Problem

daran ist, dass so diejenigen Frauen mit GDM übersehen werden, die nur in

nüchternem Zustand einen erhöhten Blutglukosewert aufweisen – also etwa ein

Drittel aller Erkrankten.“ Das Diagnostikverfahren – so wie aktuell in den

Mutterschaftsrichtlinien vorgesehen – sollte umgehend überarbeitet werden, da

die Zahl der unerkannten oder zu spät erkannten Fälle von

Schwangerschaftsdiabetes weiterhin zu hoch ist. Seit 2012 ist das Screening auf

Schwangerschaftsdiabetes von den Krankenkassen erstattungsfähig.

„Obwohl seit der WHO-Empfehlung von 2013 bereits 90 Prozent der europäischen

Länder das einstufige Testverfahren präferieren, sieht der G-BA noch immer

keinen Handlungsbedarf für ein Umdenken“, kritisiert Schäfer-Graf. Auch eine

aktuell im Fachjournal „Nature Medicine“ publizierte Studie bestätigt die

Überlegenheit eines primären 75-g-oGTT Tests.4 Sie belegt, dass eine frühe

Risikobewertung notwendig und die bisherige in den deutschen

Mutterschaftsrichtlinien festgeschriebene Standardtestung unzureichend ist, um

Schwangere mit Gestationsdiabetes rechtzeitig zu diagnostizieren und zu

therapieren. Die DDG bekräftigt deshalb erneut ihre Forderung, zugunsten der

Sicherheit der Schwangeren und ihrer ungeborenen Kinder die WHO-Empfehlung auch

in Deutschland umzusetzen.

„Darüber hinaus ist die regelmäßige Selbstkontrolle der Blutzuckerwerte durch

die Patientinnen ein wesentlicher Bestandteil der Therapie eines GDM“, erklärt

Professor Dr. med. Michael Hummel aus München, ebenfalls Sprecher der DDG

Arbeitsgruppe „Diabetes und Schwangerschaft“. Doch bislang sind

Blutzuckermessgeräte für nicht mit Insulin behandelte Frauen leider nicht

erstattungsfähig. „Das ist weder aus medizinischer noch aus

gesundheitsökonomischer Sicht nachvollziehbar“, betont Hummel. In einer

aktuellen Stellungnahme spricht sich die DDG daher wiederholt dafür aus,

Blutzuckermessgeräte für alle GDM-Patientinnen in den Hilfsmittelkatalog des

GKV-Spitzenverbandes aufzunehmen, unabhängig von der Therapieform. „Die im

Vergleich relativ geringen Kosten für die Erstattung eines Messgerätes stehen

in keiner Relation zu den möglichen Folgekosten für das Gesundheitswesen und

Folgeschäden durch Komplikationen bei Mutter und Kind“, sagt DDG Pressesprecher

Professor Dr. med. Baptist Gallwitz. So könne in der frühen Phase des GDM noch

mit Lebensstilinterventionen gegengesteuert werden. Messe die Schwangere jedoch

ihre Blutzuckerwerte nur unregelmäßig, könne sie durch eine Verschlechterung

der Werte schlimmstenfalls insulinpflichtig werden. „Auch in der frühen

Erkrankungsphase ist es also essenziell, dass Schwangere die Blutzuckermessung

selbstständig und ohne eigene Kostenbeteiligung kontrollieren und steuern

können“, so Gallwitz.

Literatur:

1Stellungnahme zur Ermittlung des Fortschreibungsbedarfs für die Produktgruppe

21 "Messgeräte für Körperzustände/-funktionen"

2Gemeinsame Stellungnahme der DDG, der DGGG, des BVND und des BVF zur

mangelnden Verordnungsfähigkeit von Blutzuckermessgeräten bei

Gestationsdiabetes

Dazu:

Pressemitteilung der DDG: Schwangerschaftsdiabetes: regelmäßige

Blutzuckerkontrolle notwendig - DDG fordert vom GKV Spitzenverband

Kostenerstattung für Blutzuckermessgeräte für werdende Mütter

3Hummel, Michael, Diabetes und Schwangerschaft, Deutscher Gesundheitsbericht

Diabetes 2020

4Artzi, N.S., Shilo, S., Hadar, E. et al. Prediction of gestational diabetes

based on nationwide electronic health records. Nat Med 26, 71–76 (2020).

https://doi.org/10.1038/s41591-019-0724-8

S3-Leitlinie Gestationsdiabetes mellitus (GDM), Diagnostik, Therapie und

Nachsorge

Quelle: Pressemitteilung, 10.09.2020