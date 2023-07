AKTIN-Notaufnahmeregister organisiert sich als Verein

AKTIN e.V. will langfristig die klinische Notfallversorgung mithilfe von leicht zugänglichen validen und standardisierten Patientendaten verbessern (DIVI).

Unter Beteiligung von 21 Gründungsmitgliedern ist das Aktionsbündnis zur Verbesserung der Kommunikations- und Informationstechnologie in der Intensiv- und Notfallmedizin (AKTIN) jetzt ein eigener Verein. Hier engagieren sich Akteure verschiedener Disziplinen aus Klinik,

Wissenschaft und medizinischer Informatik mit dem Ziel langfristig die klinische Notfallversorgung mithilfe

von leicht zugänglichen validen und standardisierten Patientendaten zu

verbessern. Erster Vorsitzender des neu gegründeten Vereins AKTIN e.V. ist

Prof. Felix Walcher, designierter DIVI-Präsident ab Januar 2023. Des weiteren

wurden Frau Dr. Bernadett Erdmann, Klinikum Wolfsburg sowie Prof. Rainer

Röhrig, Uniklinik RWTH Aachen, zum geschäftsführenden Vorstand gewählt.

Um die Situation in der klinischen Notfallversorgung mithilfe von Routinedaten

langfristig zu verbessern, haben sie sich in der neuen Vereinssatzung folgendem

Zweck verpflichtet:

die Förderung von Wissenschaft und Forschung in der Notfall-, Akut und

Intensivmedizin durch eine bessere Datenlage

die Bereitstellung wichtiger Datenergebnisse, um die Qualität in den

Notaufnahmen zu sichern und sie für die Versorgungsforschung und den

öffentlichen Gesundheitsdienst praktisch nutzbar zu machen.

Ein großer Vorteil der Vereinsgründung liege darin, so der geschäftsführende

Vorstand, nun eine Trägerschaft für das Notaufnahmeregister selbst darzustellen

und die Governance-Struktur zu formalisieren. Basis für die teilnehmenden

Kliniken sind damit jetzt nicht mehr individuelle Kooperationsverträge, die

immer wieder neu ausgehandelt und ausgestellt werden müssen, sondern die

Vereinssatzung bzw. Geschäftsordnung.

[...]

Hintergrund zu AKTIN:

Das zugrundeliegende AKTIN-Notaufnahmeregister wurde, gefördert vom

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 2013 gegründet und seither

kontinuierlich entwickelt und erprobt. Im Rahmen des Netzwerks

Universitätsmedizin (NUM) wird seit 2020 die Anbindung von weiteren

Notaufnahmestandorten beschleunigt.

Quelle: DIVI, 12.07.2022