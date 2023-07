Datenschutzprüfung von Diakonie-Krankenhäusern angekündigt

Evangelische Datenschutzaufsicht: Geplante erste Schwerpunktprüfung in evangelischen Krankenhäusern (Pressenachricht).

Diakonie lebt Datenschutz. BfD EKD äußert sich zum Europäischen Datenschutztag 2023. Der datenschutzgerechte Umgang mit sensiblen Daten ist grundlegend für jedes diakonische Handeln am Menschen. „Die Diakonie ist sich seit jeher

dieser großen Verantwortung beim Umgang mit Gesundheitsdaten bewusst und lebt den kirchlichen Datenschutz in all ihren Einrichtungen und

Werken! Zukünftig wollen wir als BfD EKD die Diakonie beim Datenschutz

noch stärker als bisher unterstützen und uns ihren Anliegen widmen.“, so

Michael Jacob am Rande des Europäischen Datenschutztages in Hannover.

„Dabei werden wir unsere Bemühungen bei Aufsicht, Beratung und Weiterbildung intensivieren. Mit der geplanten ersten Schwerpunktprüfung

in evangelischen Krankenhäusern werden wir ab Mitte diesen Jahres unserem Prüfauftrag im Bereich der Diakonie deutlicher nachkommen. Aber

auch bei Beratung und Weiterbildung werden wir die Diakonie mit der Errichtung einer Fachgruppe stärker in unsere Arbeit einbinden und

gemeinsam praxisgerechtes Material erarbeiten.“, konkretisiert Jacob die Pläne des BfD EKD.

Das Thema Datenschutz in der Diakonie wird in diesem Jahr auch auf den

jährlich im Sommer stattfindenden Datenschutz-Infotagen einen Schwerpunkt darstellen.

Hannover, 28. Januar 2023

Der Beauftragte für den Datenschutz der EKD

Der Beauftragte für den Datenschutz der EKD, Michael Jacob, leitet die gleichnamige unabhängige Datenschutzaufsichtsbehörde der EKD mit Hauptsitz in Hannover.

Weitere Informationen sind der Homepage https://datenschutz.ekd.de/ueber-uns/ zu entnehmen.