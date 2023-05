Digitale Transformation und Lösungen sollen vorangetrieben werden

SRH benennt Chief Digital Officer Healthcare (Pressenachricht).

Der Gesundheitsbereich des Gesundheits- und Bildungsunternehmens SRH hat Nicole Ruprecht zum Chief Digital Officer Healthcare (CDO) ernannt. In dieser neugeschaffenen Position wird sie digitale Gesundheitsleistungen und digitale Lösungen vorantreiben, welche in der Gesundheitswirtschaft erhebliche

Potenziale heben können. Dies betrifft sowohl die qualitative Verbesserung der Patientenversorgung als auch die Effizienzsteigerung durch Optimierung

verschiedenster Prozesse und Strukturen sowie die digitale intersektorale

Vernetzung.

„Die Zukunft einer erfolgreichen Digitalisierung im Gesundheitswesen liegt in

der Patientenzentrierung", sagte Nicole Ruprecht. „Als SRH wollen und werden

wir gemeinsam mit unseren Innovationspartnern kluge, digitale

Gesundheitsleistungen anbieten.“

Foto: Nicole Ruprecht

Nicole Ruprecht, CDO Healthcare der SRH

Prof. Dr. Christof Hettich, Vorstandsvorsitzender der SRH, ergänzte: „Den

digitalen Wandel sehen wir als treibende Kraft, insbesondere in der

sektorenübergreifenden Vernetzung und der Interaktion zwischen uns und unseren

Kunden. Wir ergänzen unser Portfolio mit neuen digitalen Angeboten und

unterstützen unsere Mitarbeiter in den Prozessen durch digitale Lösungen.“

Foto: Christof Hettich

Prof. Dr. Christof Hettich, Vorstandsvorsitzender der SRH

Nicole Ruprecht verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen in

unterschiedlichen Positionen und aus unterschiedlichen Perspektiven. Im Oktober

2021 kam sie zur SRH und leitet seitdem den Bereich „Digitale Transformation“

bei der Gesundheitssparte des gemeinnützigen Gesundheits- und Bildungskonzerns.

Diese Funktion wird sie auch weiterhin wahrnehmen. Von 2017 bis 2021 war sie am

Universitätsklinikum Heidelberg tätig und entwickelte dort unter anderem eine

Innovationskooperation und leitete das Großprojekt „Neubau eines Herzzentrums

und Informatics for Life“. Darüber hinaus hatte sie dort die Gesamtleitung für

Medizintechnik inne.

Davor war sie Geschäftsführerin von emtec, einem Berliner Institut für

Beratung, Fortbildung und Technologien im Gesundheitswesen, im Rahmen dessen

sie innovative IT-Applikationen etwa für die Charité oder das UKE Hamburg

Eppendorf entwickelt hat.

Quelle: Pressenachricht, 23.05.2023