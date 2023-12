Digitalisierung gestalten - Umsetzungsstrategie der Bundesregierung (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Die Bundesregierung hat am 15.11.2018 eine Digitalisierungsstrategie veröffentlicht (Anlage 1). Unter dem Titel "Digitalisierung gestalten" werden zentrale Schwerpunktvorhaben der jeweiligen Bundesministerien gesammelt aufgeführt. Auch für den Gesundheits- und

Krankenhausbereich sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen. Nachfolgend dazu eine kurze thematisch gegliederte Übersicht mit den wesentlichen Inhalten:

Digitale Ausbildungsinhalte sollen in Berufsausbildungen der Heilberufe

berücksichtigt werden (S. 8 und 12)

Schrittweiser Anschluss aller an der Patientenversorgung Beteiligter (auch

Krankenhäuser) an die Telematik Infrastruktur bis Ende 2019 und Einführung der

elektronischen Patientenakte ab 2021 (S. 22 und 29)

Prioritäre Anbindung der Krankenhäuser an Glasfasernetze (S. 25)

Krankenhäuser mit mind. 30.000 vollstationären Fällen sind auf Grundlage des

BSI-Gesetzes zur IT-Sicherheit verpflichtet und sollen bei der Umsetzung

staatlich gefördert werden (S. 30)

Auch nicht vom BSI-Gesetz erfasste Unternehmen sollen Maßnahmen zur Erhöhung

der IT-Sicherheit voranbringen (S. 31)

Orientiert an der KI-Strategie der Bundesregierung (Anlage 2) soll Künstliche

Intelligenz ein Schwerpunkt der Gesundheitsforschung werden (S. 34)

Untersuchung von Potenzialen von KI und weiteren Technologien für die

Gesundheitsversorgung und Pflege (S. 47 und 48)

Kriterien zur Bewertung des Nutzens mobiler Gesundheits-Anwendungen (z. B.

Apps) sollen bis 2021 entwickelt werden (S. 104).

Modernisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes: elektronisches Melde- und

Informationssystem soll 2021 eingeführt werden, in dem Meldeprozesse

automatisiert verarbeitet werden sollen (S. 143)

Entwicklung eines digitalen Gesundheitsinformationsportals als zentrale

Informationsplattform für Patienten (S. 144)

Teilweise werden diese Vorhaben bereits umgesetzt. Alle übrigen Maßnahmen und

deren Finanzierung unterliegen den Regelungen des Koalitionsvertrages. Um dem

digitalen Wandel Rechnung zu tragen, wird die Umsetzungsstrategie permanent

weiterentwickelt und aktualisiert. Weitere Informationen und der aktuelle

Umsetzungsstand werden unter www.digital-made-in.de zur Verfügung gestellt.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 26.11.2018