Fachklinik Mainschleife ist deutschlandweit das erste Krankenhaus, das sein KIS in der Cloud betreibt

Das Fachklinikum Mainschleife betreibt sein neues Krankenhaus-Informationssystem (KIS) in der AWS (Amazon Webservices) Cloud (Mediennachricht).

Mit der Umstellung auf webbasierte Lösungen in allen Bereichen geht das Fachklinikum Mainschleife neue, zukunftsweisende Wege. Damit ist die Fachklinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und minimalinvasive Allgemeinchirurgie deutschlandweit das erste Krankenhaus, das sein KIS in der Cloud betreibt.

Umstieg von IS-H und i.s.h.med auf ein webbasiertes KIS in 7 Monaten

„Wir wollen uns digital so aufstellen, dass wir zukünftig agil und dynamisch

auf veränderte Rahmenbedingung reagieren können“, erläutert Dr. Simon Machnik,

Geschäftsführer am Fachklinikum Mainschleife die Motivation zum Wechsel in die

Cloud und auf webfähige Produkte. „Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und

Praxistauglichkeit sind die zentralen Kriterien, auf die wir die möglichen

Lösungen geprüft haben,“ so Dr. Machnik weiter. Der Umstieg von IS-H und

i.s.h.med auf das CLINIXX® KIS erfolgte in nur sieben Monaten. Rolf Grube,

Projektmanager des mit dem Projekt betrauten Beratungsunternehmens Oberender AG

hat die Mitarbeitenden im Blick, die in sehr kurzer Zeit einen KIS- und einen

Trägerwechsel verkraften mussten: „Am Ende muss Software den Menschen nutzen.

Und wenn das so ist, dann kann man einen KIS-Wechsel auch in kurzer Zeit

erfolgreich umsetzen. Es freut mich sehr, dass sich die Anwender und

Anwenderinnen bereits sehr sicher im System bewegen und in den veränderten

Arbeitsbedingungen eine Verbesserung sehen.“

Sicher und zukunftsorientiert ist der IT-Betrieb in der Cloud

Für den IT-Betrieb in der AWS Cloud liegen die Daten in der Europaregion

Frankfurt in drei Rechenzentren, die 15 bis 30 Kilometer auseinanderliegen.

„Um mit unseren Installationen und deren Betrieb maximale

Informationssicherheit zu gewährleisten, haben wir uns gründlich abgesichert,“

erläutert Grube. „Vor der Entscheidung für die AWS Cloud, haben wir diese auf

die Einhaltung der strengen bayerischen Datenschutzrichtlinien hin geprüft.

Dafür wurden gemeinsam mit der Firma Kite Consult, einem zertifizierten AWS

Select Consulting Partner, mehrere Audits erfolgreich durchgeführt.“

Die Industriepartner freuen sich darüber, dass sich moderne Technologie gegen

Sicherheitsbedenken durchgesetzt hat: „Wir bei AMC waren schon immer der

Überzeugung, dass webbasierte und Cloud fähige Lösungen die Zukunft sind. Ich

bin persönlich überglücklich, dass wir nun das erste Krankenhaus mit unserem

KIS ausstatten dürfen, das sich dazu entscheiden hat, den Netzwerk- und

Software-Betrieb komplett in die Cloud zu verlagern“, freut sich Jörg

Reichardt, Geschäftsführer der AMC Holding GmbH und Gründer der United Web

Solutions e.V. „Und besonders schön ist es, dass wir bei diesem Kunden mit

vertrauten Partnern aus dem Umfeld der United Web Solutions zusammenarbeiten.

Von der langjährigen Erfahrung in der Umsetzung gemeinsamer Projekte

profitiert der Kunde.“ Im nächsten Schritt wird mit der Installation von

apenio® die Pflegedokumentation und -planung digitalisiert, um eine

ganzheitliche, vollständige digitale Patientenakte zu erhalten und die

Zusammenarbeit der Professionen weiter zu verbessern. Damit die Patientinnen

und Patienten auf größtmögliche Sicherheit bei der Medikation vertrauen

kön-nen, wird zusätzlich die Medikationslösung ID MEDICS® integriert. Beide

Projekte sollen in der zweiten Jahreshälfte 2023 durchgeführt werden.

Über Fachklinikum Mainschleife GmbH

Mit der Übernahme der Klinik durch die Remedium Healthcare GmbH aus Frankfurt

zum Jahresbeginn 2022 erfolgte die Umbenennung der ehemaligen Helios Klinik

Volkach zum Fachklinikum Mainschleife. Diagnose, Therapie und Nachsorge aus

einer Hand, das ist der Anspruch der hier tätigen Ärztinnen und Ärzte. Die

Klinik mit Schwerpunkt im Bereich der Orthopädie und der Allgemeinchirurgie

hat sich in der Region als Fachklinik etabliert. In drei Facharztzentren und

einer Klinik werden die Patientinnen und Patienten mit Problemen rund um den

Bewegungsapparat sowie ausgewählten chirurgischen Fragestellungen ambulant oder

stationär betreut.

Über United Web Solutions for Healthcare e.V.

Die Mitglieder der United Web Solutions gestalten gemeinsam flexible Lösungen

für die Digitalisierung der Wertschöpfung von Versorgungseinrichtungen. Als

Verband bündeln wir die Kompetenz solider und wirtschaftliche stabiler

mittelständischer Unternehmen mit langjähriger Erfahrung im deutschen

Gesundheitswesen. Alle bei der United Web Solutions engagierten Mitlieder

bieten webbasierte Lösungen und haben den Anspruch, moderne Technologien zu

nutzen und technologischen Fortschritt schnellstmöglich an den Kunden

weiterzugeben. Kurze Entscheidungswe-gen und die partnerschaftlichen

Beziehungen machen uns im Vergleich mit großen international agierende

Konzerntanker schneller und flexibler in der Arbeit mit den Kunden und in der

Entwicklung unserer jeweiligen Produkte.

Quelle: Mediennachricht, 27.03.2023