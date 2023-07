Förderbescheide über mehr als 1,8 Millionen Euro gehen an die Kreisklinik Roth

Kreisklinik Roth bekommt über 1,8 Millionen Euro KHZG-Förderemittel (Mediennachricht).

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat der Kreisklinik Roth für Digitalisierungsvorhaben drei Förderbescheide über mehr als 1,8 Millionen Euro überreicht. Holetschek sagte am Freitag anlässlich der Übergabe im Rahmen einer Baustellenbesichtigung:

„Die Kreisklinik Roth stellt sich beherzt den Herausforderungen der Zukunft. Das gilt sowohl im baulichen Bereich als auch bei der Digitalisierung.“

Der Minister ergänzte: „Eine moderne Klinik braucht eine leistungsfähige

Infrastruktur und ein medizinisches Konzept, das sich immer wieder anpasst, um

die Bürgerinnen und Bürger der Region optimal versorgen zu können. Durch die

Gesamtsanierung bleibt die Klinik auch in Zukunft ein Standort für hochwertige

Medizin. Der Freistaat Bayern unterstützt diese Baumaßnahmen finanziell –

alleine für den 1. und 2. Bauabschnitt stellen wir insgesamt rund 58 Millionen

Euro zur Verfügung!“

Holetschek fügte hinzu: „Wir leben in einer digitalisierten Welt. Die sich

daraus ergebenden Chancen müssen wir auch in den Krankenhäusern nutzen. Die

Digitalisierung trägt zum Beispiel maßgeblich dazu bei, Klinikabläufe zu

verbessern. Ich freue mich sehr, dass sich die Kreisklinik Roth fit für die

digitale Zukunft macht und dass wir diese Maßnahmen zusammen mit dem Bund über

den Krankenhauszukunftsfonds finanziell unterstützen können. Das ist gut

angelegtes Geld, weil die Digitalisierung und die IT-Sicherheit in den

Krankenhäusern in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Umso

wichtiger ist es, dass wir dieses Thema gemeinsam mit den Krankenhäusern weiter

vorantreiben.“

Gefördert werden Maßnahmen zum Aufbau digitaler Patientenportale, zur

Digitalisierung der Pflege- und Behandlungsdokumentation sowie die Einführung

eines digitalen Medikationsmanagements. Der Minister betonte: „Die Maßnahmen

kommen nicht nur den Patientinnen und Patienten in der Kreisklinik Roth zugute,

sondern auch den Beschäftigten, denn Arbeitsprozesse und -strukturen werden

mithilfe der Digitalisierung verbessert, vereinfacht und verkürzt. Das wiederum

schafft mehr Zeit für die Behandlung und Versorgung der Patientinnen und

Patienten.“

Nadine Ortner, Vorständin der Kreisklinik Roth, sagte: „Das Zielbild ist, dass

die erforderlichen Daten zur richtigen Zeit am richtigen Ort für eine

qualitativ hochwertige Patientenversorgung sektorenübergreifend allen

Beteiligten zur Verfügung stehen.“

Der Minister erklärte: „Wir unterstützen mit Hilfe des Krankenhauszukunftsfonds

des Bundes die Kliniken im Bereich der Digitalisierung, bei der IT- und

Cybersicherheit, bei der Schaffung moderner Notfallkapazitäten und bei der

gezielten Entwicklung und Stärkung regionaler Versorgungsstrukturen. Aus

insgesamt elf Förderbereichen konnten die Antragsteller frei wählen, um ihre

individuellen Bedürfnisse optimal zu berücksichtigen. Jedem bayerischen

Plankrankenhaus wurde dabei ein individuelles Förderbudget zugewiesen. Das

Programm wurde sehr gut angenommen: Die Träger haben über 1.400 Anträge

eingereicht. Das Fördervolumen ist damit komplett ausgeschöpft.“

Insgesamt stehen im Krankenhauszukunftsfonds für die bayerischen

Plankrankenhäuser Fondsmittel in Höhe von rund 590 Millionen Euro zur

Verfügung. Durch den im Rahmen des „Zukunftsprogramms Krankenhäuser“ für den

Krankenhauszukunftsfonds (KHZF) zur Verfügung gestellten Bundesanteil werden 70

Prozent der jeweils förderfähigen Projektkosten gedeckt. Die zusätzlich

erforderliche Ko-Finanzierung in Höhe von 30 Prozent, also insgesamt rund 180

Millionen Euro, wird vollumfänglich durch den Freistaat erbracht.

Quelle: Mediennachricht, 17.02.2023