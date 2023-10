Handreichungen für die Organisation von Videosprechstunden (Bundesärztekammer, PDF, 224 kB).

Mit der Corona-Pandemie sind Bedeutung und Akzeptanz der Telemedizin in Deutschland deutlich gestiegen. Das gilt auch und gerade für Videosprechstunden, die von Patientinnen und Patienten immer häufiger nachgefragt werden. Wir geben deshalb Ärztinnen und Ärzten Informationen an die Hand, wie sie diese Versorgungsangebote gut und sicher

in ihre Praxisabläufe integrieren können.“ Das sagte Dr. Josef Mischo, Vorsitzender der Arbeitsgruppe

Fernbehandlung der Bundesärztekammer (BÄK), anlässlich der Vorstellung einer

Handreichung der BÄK für Ärztinnen und Ärzte zur Umsetzung von

Videosprechstunden in der Praxis.

Die Handreichung der Bundesärztekammer ist in acht Themenblöcke unterteilt, die

einen kompakten und verständlichen Überblick über organisatorische, technische

und rechtliche Aspekte der Fernbehandlung geben. Weiterführende Informationen,

etwa zum Ablauf der Videosprechstunde, zu den technischen Voraussetzungen oder

zur Vergütung, sind in dem Papier ebenfalls enthalten. Sie können mit Hilfe von

eingebetteten QR-Codes aufgerufen werden.

Mischo betonte, dass die Bundesärztekammer mit dieser Handreichung auch über

die Corona-Krise hinaus einen Beitrag dazu leisten wolle, telemedizinische

Angebote als Ergänzung zum Arztbesuch zu fördern. Der direkte und persönliche

Arzt-Patienten-Kontakt werde der Regelfall bleiben, ist er überzeugt. Als

zusätzliche Option biete sich die Videosprechstunde aber bei bestimmten

Erkrankungen und Therapieformen an.

Schon vor der Corona-Pandemie habe es von Seiten der Patienten Interesse an

diesen Leistungen gegeben. Mittlerweile habe sich die Zahl der Patienten, die

Videosprechstunden bereits nutzen oder sich dies vorstellen können, deutlich

erhöht. „Mit unserer Handreichung wollen wir Ärztinnen und Ärzte dabei

unterstützen, der Nachfrage ihrer Patienten nach Videosprechstunden zu

entsprechen.“

Quelle: Bundesärztekammer, 25.09.2020