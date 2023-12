Helios: Position des Head of Transformation Management neu besetzt

Helios besetzt neue Position des Head of Transformation Management (Pressemitteilung).

Helios treibt seine Digitalisierungsvorhaben weiter voran und baut sein Kompetenzteam aus. Dazu werden zwei neue Funktionen geschaffen, der DIO (Digital Innovation Officer) und der Head of Transformation Management, die direkt dem CEO unterstellt sind. Nach der Besetzung des DIO durch Ferdinand Nitschke steht nun auch die zweite Besetzung fest: Ebenfalls zum 1. Februar 2024 übernimmt Dr. Pia Eikemeier die neue Position des Head of Transformation Management.

Zentrale Aufgabe von Dr. Pia Eikemeier wird es, die neu aufgesetzten Digitalisierungsprozesse und –lösungen effektiv und effizient im gesamten Unternehmen zu implementieren. Als Head of Transformation Management wird sie diese Ziele gemeinsam mit Team, der neuen Push-Unit vorantreiben. Die Position ist damit integraler Bestandteil und Stütze der digitalen Transformation von Helios.

"Mit Dr. Eikemeier gewinnen wir eine strategisch starke und projekterfahrene Persönlichkeit, die dank ihres medizinischen Backgrounds auch die Bedürfnisse im täglichen Umgang mit Patientinnen und Patienten bestens kennt."

Robert Möller, Helios CEO und Vorstandsmitglied von Fresenius

Dr. Eikemeier hat nach ihrem Medizinstudium mit anschließender Promotion in 2016 als Ärztin in der Allgemein- und Viszeralchirurgie und chirurgischen Intensivmedizin in Hannover gearbeitet und parallel dazu ihre Qualifikation als MBA in International Healthcare Management an der Frankfurt School of Finance & Management erworben. Im Jahr 2019 wechselte sie als Healthcare Consultant zur Lohfert & Lohfert AG. Hier leitete sie für namhafte Kunden Projekte in Kliniken aller Versorgungsstufen im Bereich der klassischen Medizinstrategie, Krankenhausplanung, Steuerung des medizinischen Sachbedarfes und OP-Analysen.

2022 wechselte sie in den ambulanten Sektor, wo sie das strategische Projektmanagement der GHD Unternehmensgruppe leitete und bis zuletzt mehrere komplexe Transformationsprojekte gesteuert und verantwortet hat.

"Es ist meine Leidenschaft im Spannungsfeld zwischen medizinischer Behandlungsqualität und Wirtschaftlichkeit zu agieren und so die besten Lösungen für die uns anvertrauten Patienten zu finden. Die Digitalisierung bietet hier eine der größten Chancen. Daher freue ich mich sehr, die Implementierung der Digitalisierungsstrategie bei Helios weiter voranzutreiben."

Quelle: Pressemitteilung, 11.12.2023