Intensiv- und Notfallmediziner entwickeln neuen Anamnesebogen bei Verdacht auf COVID-19 (DIVI).

Die medizinische Dokumentation der Verdachtsabklärung auf COVID-19 soll erleichtert werden. Dafür hat die Sektion Notaufnahmeprotokoll der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) nun

einen passenden Anamnesebogen entwickelt. „Unser Ziel ist, die Dokumentation in

allen Sektoren des Gesundheitswesens passend in den Arbeitsablauf zu

integrieren. Das gilt auch für temporäre Einrichtungen wie Fieberambulanzen“,

sagt Projektinitiator Markus Baacke (Foto), Mitglied der Sektion und

Notfallmediziner am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier. Der nun

vorgelegte Anamnesebogen dient vor allem der Informationsübermittlung an

weiterbehandelnde Ärzte im ambulanten und stationären Sektor, um dort eine

erneute COVID-19-spezifische Anamneseerhebung unnötig zu machen.

Zudem dient der neue Anamnesebogen einer gesteuerten Aufzeichnung der eigenen

Tätigkeit, um die getroffenen Schritte transparent darzustellen. Dieses Modul

ist auf die spezifischen Anforderungen eines Szenarios vorbereitet, bei dem

eine große Anzahl an Patienten in Praxen, Fieberambulanzen und Notaufnahmen bei

Verdacht auf eine COVID-19-Erkrankung untersucht und dokumentiert werden soll.

Das Szenario berücksichtigt zudem, dass möglicherweise ein größerer Anteil der

eingesetzten Mitarbeiter in der Erstbehandlung respiratorisch erkrankter

Patienten ungeübt sein kann.

IT-Nutzung: Datenelemente stehen als Open Source zur Verfügung

Der Bogen ist auch zum Einsatz in Notaufnahmen gedacht und kann dort als

Zusatzmodul zum Notaufnahmeprotokoll verwendet werden, in dem die übliche

klinische Dokumentation, wie Dringlichkeitseinschätzung, Erhebung von

Vitalparametern oder der Ausschluss relevanter Differentialdiagnosen bereits

vorgesehen ist. Die DIVI-Sektion „Notaufnahmeprotokoll“ hat den Anamnese-Bogen

auf Basis des Datensatzes „Notaufnahme“ und vor allem auf Basis des

Flussdiagramms des Robert-Koch-Instituts (Stand 12. Mai 2020) entwickelt. Der

„Anamnesebogen COVID-19“ liegt als Papierformular vor.

Zusätzlich stehen die modellierten Datenelemente des Moduls COVID-19 auf der

Open-Source-Plattform ART-DECOR als Szenario zur Verfügung, um diese

elektronisch für die Umsetzung in IT-Systemen zu nutzen.

Quelle: DIVI, 25.06.2020