Krankenhäusern wird eine moderne Auftragsdatenverarbeitung ermöglicht (Berliner Krankenhausgesellschaft).

Mit der Änderung im Landeskrankenhausgesetz wird Berliner Krankenhäusern eine moderne Datenverarbeitung und die Zusammenarbeit mit Drittanbietern ermöglicht. Die Berliner Kliniken begrüßen die Verabschiedung in der vergangenen Plenarsitzung und danken dem Abgeordnetenhaus von Berlin. Damit ist ein starkes Signal für den digitalen #

Wandel gesetzt.

Dem Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen

zum Gesetz zur Anpassung datenschutzrechtlicher Bestimmungen in Berliner

Gesetzen an die EU-Datenschutz-Grundverordnung wurde in der letzten

Plenarsitzung entsprochen. Damit werden die landesrechtlichen Normen so

angepasst, dass die Auftragsdatenverarbeitung für die Berliner Krankenhäuser

auch mit externen Dienstleistern professionell und sicher durchführbar ist.

Durch diese Regelung ist die Anwendung moderner, cloud-basierter Technologien

und der Einsatz innovativer Medizinprodukte zum Wohle der Berlinerinnen und

Berliner nun möglich.

„Die Krankenhäuser haben in der Vergangenheit bereits vielfältige

Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um sensible Patientendaten erfolgreich zu

schützen. Deshalb ist das in sie gesetzte Vertrauen gerechtfertigt.

Digitalisierung ist eine anspruchsvolle, gemeinsame Aufgabe und gelingt nur

unter geeigneten Rahmenbedingungen. Mit diesem Schritt hat unser Parlament

seinen ernsthaften Willen dokumentiert, die digitale Gesundheitsversorgung zu

gestalten. Ein gutes Signal für die Gesundheitsstadt Berlin“, so Brit Ismer,

Vorsitzende der Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG ).

Krankenhäuser arbeiten nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung nur mit

Auftragsverarbeitern zusammen, die ausreichend Sicherheit dafür bieten, dass

geeignete technische und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden,

dass die Verarbeitung den Schutz der Rechte der betroffenen Person

gewährleistet. Auch mit Blick auf die Umsetzung des Maßnahmenpakets

„Zukunftsprogramm Krankenhäuser“ ist die erweiterte Lösung zu begrüßen. Den

Berliner Krankenhäusern stehen rund 215 Mio. Euro für die schnelle Umsetzung

digitaler Strukturen bereit.

„Die Krankenhäuser haben jetzt die immense Chance, cloud-basierte und

standardisierte Systeme zu etablieren. Digitalisierung mit hoher Qualität und

maximalem Schutz datenschutzkonform in der Versorgung zu bringen – das ist

unser Ziel. Deshalb sind die regulatorischen Anpassungen im Plenum so wichtig“,

betont Marc Schreiner, Geschäftsführer der BKG. „Der durch Covid-19 erwachsene

Zusammenhalt war ein Schlüssel für die erfolgreiche Bekämpfung des Virus. Der

Mix aus gemeinsamem Handeln, politischer Weichenstellung und ökonomischer

Handlungsfähigkeit muss auch für die Digitalisierung wegweisend werden“, so

Schreiner weiter.

Quelle: Berliner Krankenhausgesellschaft, 09.10.2020