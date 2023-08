Patientendaten digital - Sicherheit keine Nebensache / DPtV unterstützt ePA-Kritik des Bundesdatenschutzbeauftragten (Pressemitteilung).

Der Bundesdatenschutzbeauftragte Prof. Kelber bestätigt unsere Kritik an der im Patientendaten-Schutz-Gesetz (PDSG) geplanten Elektronischen Patientenakte (ePA), sagt Gebhard Hentschel, Bundesvorsitzender der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung (DPtV). Die Krankenkassen verstießen laut Kelber

gegen die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), sollten sie die ePA

gemäß PDSG-Norm einsetzen. Er kündigte daher umfangreiche Maßnahmen an. „In dem

Entwurf können Patient*innen nach wie vor nicht bestimmen, wer welche Daten

einsehen können soll. Außerdem sind die Daten bei einem Zugriff per Smartphone

oder Tablet nicht sicher. Der Bundesrat sollte am 2. September dem Gesetz in

dieser Form nicht zustimmen und den Vermittlungsausschuss anrufen, damit diese

Missstände beseitigt werden“, fordert Hentschel.

Differenziertes Berechtigungsmanagement wichtig

„Patient*innen werden die ePA nur dann akzeptieren, wenn der Datenschutz

überzeugend sichergestellt ist und sie selbst bestimmen, was mit ihren Daten

geschieht“, betont der Bundesvorsitzende. Gerade psychotherapeutische Daten

könnten leicht missbraucht werden. „Mit Beginn der ePA muss es Versicherten

möglich sein, einzelnen Ärzt*innen/Psychotherapeut*innen ausgewählte Dokumente

zur Verfügung zu stellen. Bisher ist nur ein pauschaler Zugriff auf alle Daten

vorgesehen.“ Eine Nutzung über Tablet oder Smartphone könne zwar praktisch

sein, stelle im Vergleich zur sonstigen Telematikinfrastruktur (TI) aber eine

deutlich geringere Sicherheit dar. „Hier erwarten wir sichere und tragfähige

Konzepte von der Politik, die bisher noch fehlen“, fordert Psychotherapeut

Hentschel. Ohne klare Regelungen zu Datenschutz und informationeller

Selbstbestimmung könne diesem Gesetz laut DPtV nicht zugestimmt werden. Es wäre

ein Schritt zur Abkehr von wichtigen Datenschutzgrundsätzen im

Gesundheitsbereich.

Warnung an die Krankenkassen

Prof. Kelber kündigte an, die Krankenkassen noch vor dem 1. Januar 2021

offiziell zu warnen, dass die ePA europarechtswidrig sei. Er wolle sie

verpflichten, bis Mai 2021 ein hochsicheres Authentifizierungsverfahren

anzubieten und bis Dezember 2022 eine DSGVO-konforme Lösung zu finden. In der

Zwischenzeit wolle Kelber allen Versicherten einen Warntext zukommen

lassen.

Quelle: Pressemitteilung, 20.08.2020