Plattform für KI-unterstützte Anwendungen in der bildbasierten medizinischen Diagnostik startet (Charité).

Das Projekt EMPAIA unter Leitung der Charite – Universitätsmedizin Berlin hat sich im Innovationswettbewerb Künstliche Intelligenz (KI) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) durchgesetzt. Jetzt geht es in die Umsetzung. Ziel des Vorhabens ist es, eine Plattform für KI-unterstützte Anwendungen in der bildbasierten medizinischen Diagnostik

aufzubauen. Das Konsortium wird über drei Jahre mit insgesamt 11,4 Millionen

Euro gefördert, davon gehen rund 4,6 Millionen Euro an die Charité.

Um Patientinnen und Patienten noch individueller behandeln zu können, wird bei

vielen Erkrankungen – insbesondere bei Krebs – eine immer aufwändigere

Diagnostik durchgeführt. Vor allem die Auswertung von Bilddaten, wie

MRT-Aufnahmen oder Gewebeschnitten, ist zeitintensiv und komplex. Methoden der

Künstlichen Intelligenz können dabei helfen, die Bilder schneller auf relevante

Informationen hin zu analysieren – beispielsweise auf das Vorliegen von

Metastasen. „Die Künstliche Intelligenz hat großes Potenzial, in den kommenden

Jahren alle Bereiche der bildbasierten medizinischen Diagnostik zu

revolutionieren“, sagt Prof. Dr. Peter Hufnagl vom Institut für Pathologie der

Charité. Der Koordinator des EMPAIA-Konsortiums („Ecosystem for Pathology

Diagnostics with AI Assistance“) erklärt: „Dieses Potenzial lässt sich derzeit

jedoch kaum nutzen, weil die Infrastruktur fehlt, es keine Standards gibt und

die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht geklärt sind.“

Zusammen mit dem DAI-Labor der Technischen Universität Berlin, dem

Fraunhofer-Institut für Digitale Medizin MEVIS, der Vitasystems GmbH und der

Qualitätssicherungs-Initiative Pathologie QuIP GmbH möchte Prof. Hufnagl

deshalb eine Plattform aufbauen, die Ärztinnen und Ärzten einen leichten Zugang

zu zertifizierten und validierten KI-basierten Apps ermöglicht. Die Nutzer

sollen beispielsweise vergleichen können, wie verschiedene Programme ein

bestimmtes Problem lösen. Gleichzeitig sollen Entwickler von KI-basierten

Algorithmen für die Validierung ihrer Software auf Bilddaten zugreifen können.

Um die Zertifizierung von Algorithmen für den Einsatz in der Diagnostik zu

beschleunigen, wird die Plattform außerdem Entwickler, Referenzinstitute und

Zertifizierer zusammenbringen. „Die Spielregeln auf diesem Marktplatz werden

sich natürlich nach den geltenden Gesetzen zu Datenschutz und der Zulassung von

Medizinprodukten richten“, betont Prof. Hufnagl. „Durch Schaffung dieses

Marktplatzes unter klaren rechtlichen Bedingungen möchten wir dazu beitragen,

dass Medizinerinnen und Mediziner zugelassene KI-unterstützte Programme in

Zukunft routinemäßig für die bildbasierte Diagnostik einsetzen können.“ Das

Konsortium plant, die Plattform zunächst auf die Analyse von Gewebeschnitten

auszurichten, bevor radiologische Bilddaten in den Fokus genommen werden.

Das EMPAIA-Konsortium stellt sich in einem Kick-off-Meeting am Freitag, den 25.

September von 10 bis 17 Uhr vor. Medienvertreter sind eingeladen, an der

digitalen Veranstaltung teilzunehmen. Sie werden gebeten, sich unter

empaia(at)charite.de anzumelden.

Über den Innovationswettbewerb Künstliche Intelligenz

Ziel des Innovationswettbewerbs „Künstliche Intelligenz als Treiber für

volkswirtschaftlich relevante Ökosysteme" des BMWi ist es, herausragende

Ansätze für die Anwendung von KI in wichtigen Sektoren der deutschen Wirtschaft

zu fördern. Von mehr als 130 eingereichten Ideen aus den Bereichen Mobilität,

Gesundheitswirtschaft, Industrie, Smart Living, Landwirtschaft, Handel und

Bauen wurden 16 großvolumige Plattformprojekte für die Umsetzung ausgewählt.

Die Gewinner des Wettbewerbs wurden im September 2019 ausgezeichnet.

Quelle: Charité, 17.09.2020