Sana stellt Weichen für einen zentralen Patienten-Daten-Pool (Sana-Kliniken).

Die Sana Kliniken AG und die VISUS Health IT GmbH bauen ihre seit Jahren bestehende Zusammenarbeit aus. Ein entsprechender Rahmenvertrag, der die Anforderungen des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) erfüllt, wurde vor Kurzem unterzeichnet. Kernstück ist dabei der Aufbau eines zentralen

Patienten-Daten-Pools. Dieses sogenannte Repository und Archiv ermöglicht durch die Zentralisierung bessere medizinische und pflegerische Versorgung für die Patientinnen und Patienten.

„Wichtig für Sana ist, dass die Daten aus den einzelnen, standortbezogenen

Silos auf eine übergeordnete Instanz gehoben werden“, sagt Sana-Vorstand

Stefanie Kemp, Chief Transformation Officer (CTO). „Damit werden die

medizinischen Informationen immer dann verfügbar sein, wenn sie gebraucht

werden. Das ist eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Patient Journey,

die etwa in einem Medizinischen Versorgungszentrum beginnt, über ein

Krankenhaus führt und durch eine Reha-Maßnahme und Heil- und Hilfsmittel weiter

begleitet wird.“

Für die Sana-Kliniken, die nun alle sukzessive mit einem JiveX HCM ausgestattet

werden, bietet die modular aufgebaute Lösung die Möglichkeit, die klinischen

Prozesse innerhalb der Klinik zu optimieren. „Mit dem Integrationsmodul steht

den Kliniken eine Basiskomponente der JiveX HCM Lösung zur Verfügung“, so Guido

Bötticher, Geschäftsführer VISUS. „Damit können perspektivisch sämtliche

medizinischen IT-Systeme und Geräte, die Bilder, Videos, Biosignale und

Dokumente erzeugen, einfach nach Bedarf an das JiveX HCM angeschlossen werden.

Für die einzelnen Häuser, aber auch für die Sana insgesamt, steckt darin

weiteres Potenzial für moderne Versorgungsprozesse.“

IHE XDS für alle

VISUS stellt mit dem JiveX Healthcare Content Management (HCM) künftig das

zentrale Repository für die Interoperabilitätsplattform, die den Daten-Pool für

die Sana bildet. „Ein wichtiger Baustein im JiveX HCM ist seit jeher ein auf

IHE XDS basierendes Repository, also der Einsatz eines europaweiten und

weltweiten gültigen Standards – dafür steht VISUS bekanntermaßen“, so Martin

Klingelberg, Bereichsleiter Produktmanagement VISUS. „Unsere Aufgabe besteht

nun darin, das JiveX HCM in einer zentralen Instanz allen Häusern zur Verfügung

zu stellen und die lokalen IT-Systeme über ein Integrationsmodul in die

„IHE-Welt“ zu heben. Natürlich stellen wir mit unserem HCM auch die Komponente

des zentralen Archivs über moderne Schnittstellen – darin liegt ebenfalls eine

unserer ureigensten Stärken. Wir freuen uns außerordentlich auf diese

Aufgabe.“

Die zwischen Sana und VISUS geschlossene Rahmenvereinbarung ist Ergebnis einer

europaweiten Ausschreibung im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG).

Mit diesem werden Digitalprojekte im Gesundheitswesen durch die Europäische

Union, den Bund und die Bundesländer gefördert.

[...]

Über die Sana Kliniken AG

Die Sana Kliniken AG ist führender integrierter Gesundheitsdienstleister im

deutschsprachigen Raum. Die ganzheitliche Gesundheitsversorgung erstreckt sich

von Präventionsangeboten über die ambulante und stationäre Versorgung bis hin

zu Nachsorge, Rehabilitation und Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln. Neben

B2B-Services in Einkauf und Logistik bietet Sana Beratung, Implementierung und

Instandhaltung in den Bereichen Medizintechnik und Medizinprodukte sowie

Managementleistungen für externe Kliniken an. 2022 erwirtschafteten die rund

34.500 Beschäftigten einen Umsatz von drei Milliarden Euro. Zur Sana Kliniken

AG zählen mehr als 120 Gesundheitseinrichtungen, darunter Medizinische

Versorgungszentren (MVZ) und 44 Krankenhäuser, in denen jährlich rund zwei

Millionen Patientinnen und Patienten behandelt werden, sowie mehr als 50

Sanitätshäuser. Eigentümer der 1976 gegründeten Sana Kliniken AG sind 24

private Krankenversicherungen. Sitz der Unternehmenszentrale ist Ismaning bei

München.

Quelle: Sana-Kliniken, 05.06.2023