Tätigkeitsbericht 2021des Bundesdatenschutzbeauftragten

Der Bundesdatenschutzbeauftragter hat den 30. Tätigkeitsbericht für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 2021 vorgelegt (Download, PDF, 8 MB).

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), Professor Ulrich Kelber, hat am Dienstag der Präsidentin des Deutschen Bundestages seinen Tätigkeitsbericht für das Jahr 2021 übergeben. Die pandemische Lage hat auch im vergangenen Jahr die Themen Datenschutz und

Informationsfreiheit bestimmt. Dazu sagte BfDI Professor Kelber: Das heißt aber nicht, dass die restliche Welt sich nicht weiter bewegt hätte. Im Gegenteil:

Die alte Bundesregierung hat zum Ende der Legislaturperiode noch eine ganze

Reihe an umfangreichen Gesetzen vorgelegt, zum Beispiel das

IT-Sicherheitsgesetz oder die neuen Telekommunikationsgesetze TKG und TTDSG.

Auch aus dem Bundesministerium für Gesundheit hat meine Behörde viele

Regelungsentwürfe erhalten, fast immer mit deutlich zu kurzer Frist zur

Stellungnahme.

Neben Pandemiethemen wie den Fragen zur Abfrage von Test-, Impf- und

Genesenenstatus am Arbeitsplatz oder den Aktualisierungen der Corona-Warn-App

hat sich der BfDI auch mit der Regulierung von Künstlicher Intelligenz und dem

Umgang mit Forschungsdaten beschäftigt. Außerdem erreichten den BfDI im

vergangenen Jahr 10.106 Meldungen von Datenschutzverstößen und 622 Eingaben mit

Bezug zum Informationsfreiheitsrecht. Bürgerinnen und Bürger wendeten sich mit

6.829 Beschwerden und Eingaben an den Bundesdatenschutzbeauftragten. Positiv

sieht der BfDI insbesondere die 2021 beschlossene Einführung des

Cell-Broadcasting in Deutschland. Mit dieser Technologie können Behörden im

Ernstfall schnell und datenschutzfreundlich warnen.

Quelle: Pressemitteilung, 05.04.2022