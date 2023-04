Wie Gesundheitsfachkräfte von KI profitieren

Whitepaper "KI für Gesundheitsfachkräfte": Chancen und Herausforderungen von medizinischen und pflegerischen KI-Anwendungen (Plattform Lernende Systeme, PDF, 506 kB).

Künstliche Intelligenz (KI) kann Beschäftigte im Gesundheitswesen entlasten und die Patientenversorgung verbessern. Medizinische und pflegerische Fachkräfte stehen dem Einsatz der Technologie grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber, fordern jedoch technische und organisatorische Veränderungen im

stationären und ambulanten Arbeitsalltag, damit Patientinnen und Patienten sowie Fachpersonal von den KI-Systemen profitieren können. Dies ist das Ergebnis einer qualitativen Befragung von Gesundheitsfachkräften, die die Plattform Lernende

Systeme durchgeführt hat und heute auf der Gesundheitsmesse DMEA in Berlin vorgestellt wird.

Whitepaper zum Download

Der Fachkräftemangel, die konstante Überlastung der Beschäftigten im

Gesundheitswesen und die unzureichende Bezahlung vieler Pflegkräfte führen

dazu, dass in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen Fachpersonal

fehlt. KI-Anwendungen könnten dazu beitragen, dem Mangel an qualifizierten

Personal entgegenzuwirken und die Zufriedenheit der Beschäftigten zu erhöhen,

heißt es in dem Whitepaper „KI für Gesundheitsfachkräfte. Chancen und

Herausforderungen von medizinischen und pflegerischen Anwendungen“.

[...]

Quelle: Plattform Lernende Systeme, 25.04.2023