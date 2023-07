Diabetesbericht 2022 Gesundheitsbericht Diabetes

Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2022: Bestandsaufnahme beinhaltet die neuesten Zahlen und Entwicklungen zur Erkrankung Diabetes mellitus in Deutschland (Download, PDF, 10 MB).

Die aktuelle Zahl der Menschen mit einem dokumentierten Typ-2-Diabetes ist in Deutschland auf 8,5 Millionen gestiegen. Hinzu kommt eine Dunkelziffer von mindestens zwei Millionen weiteren Betroffenen. Auch in Zukunft wird mit einem Anstieg der Diabetesprävalenz gerechnet. Die Nationale Diabetesstrategie

wurde zwar vor über einem Jahr verabschiedet, eine wesentliche Umsetzung ist jedoch

bisher nicht erfolgt. Dabei müsste gerade die COVID-19-Pandemie die neue

Regierung aufrütteln, für Menschen mit Diabetes mellitus, kardiovaskulären

Risikofaktoren und Adipositas zeitnah verhaltens- und verhältnispräventive

Maßnahmen umzusetzen, mahnen Expertinnen und Experten im neuen „Deutschen

Gesundheitsbericht Diabetes 2022”. Die jährlich erscheinende Publikation legt

zum Weltdiabetestag am 14. November 2021 neueste Zahlen und Fakten zur

Erkrankung Diabetes mellitus in Deutschland vor. Herausgeberinnen sind die

Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) und diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe.

Der Deutsche Gesundheitsbericht Diabetes 2022 benennt Daten zur

Diabetes-Epidemiologie, erörtert aber auch die speziellen Aspekte der

Diabetologie unter Pandemiebedingungen: „In Deutschland zeigt sich für 2020

eine erhöhte Rate schwerer Stoffwechselentgleisungen bei Manifestation eines

Typ 1 Diabetes im Kindes- und Jugendalter“, erklärt Professor Dr. med. Andreas

Neu, DDG-Präsident und Mitautor des Kapitels dazu. „In der ersten Phase der

COVID-19-Pandemie lag der Fokus auf dem Infektionsgeschehen, andere

Krankheitszeichen wurden entweder nicht wahrgenommen oder zu spät erkannt. In

einzelnen Altersgruppen hat sich dadurch die Rate der schweren, teilweise

lebensgefährlichen Stoffwechselentgleisungen nahezu verdoppelt. „Dies ist eine

besorgniserregende Entwicklung“ betont der Kinderdiabetologe.

„Durch die Coronapandemie wurde neben Politik und Gesellschaft auch Menschen

mit Typ-2-Diabetes schlagartig bewusst, dass ihre Erkrankung tödlich sein kann.

Wir können nur an die Ampel-Koalitionäre eindringlich appellieren, sich dem

Problem anzunehmen.“, ergänzt Dr. med. Jens Kröger, Vorstandsvorsitzender von

diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe. „Auch wenn Expertinnen und Experten schon

lange wissen, dass auch ohne Corona jeder 5. Todesfall auf Diabetes

zurückzuführen ist, so macht sich in der Bevölkerung zunehmend die Erkenntnis

breit, dass Diabetes nicht ‚ein bisschen Zucker‘ ist, sondern eine gefährliche

Erkrankung.“ Der niedergelassene Diabetologe mahnt im Kapitel „Unverzichtbare

Handlungsfelder aus Sicht der Menschen mit Diabetes – Probleme, Lösungen,

Erfolge“: „Umso wichtiger sind für Menschen mit Diabetes eine bestmögliche

Versorgung und ein leitliniengerechtes Diabetesmanagement!“

Darüber hinaus gehen Experten auf die häufigsten Komplikationen und

Folgeerkrankungen des Diabetes ein. In Beiträgen wie „Diabetes und

Augenerkrankungen“, „Diabetes und Niere 2021: ein Update“ oder „Diabetes und

Nervenerkrankungen“ beleuchten sie neueste Zahlen und Behandlungsansätze. Auch

„Diabetes als besondere Herausforderung der Geriatrie in Deutschland: ein

Update" und „Diabetes mellitus im (Arbeits-)Alltag – das persönliche Umfeld

wirkt mit!" sind Themen der Veröffentlichung. Neu im „Gesundheitsbericht

Diabetes 2022“ sind außerdem die Beiträge „Diabetologie aus Sicht des

medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchses“ und

„Disease-Management-Programm Adipositas: der Auftrag an den G-BA“.

Der Bericht umfasst rund 276 Seiten und ist auf der Internetseite der Deutschen

Diabetes Gesellschaft und diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe kostenfrei als

herunterladbare PDF-Datei oder gedruckt für 17,50 Euro zuzüglich Versandkosten

beim Kirchheim-Verlag erhältlich.

Quelle: Deutsche Diabetes Gesellschaft, 12.11.2021