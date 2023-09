Hüftgelenkersatz im tagesklinischen Setup - Hip-in-a-Day (Springer).

Im Jahr 2017 betrug die durchschnittliche Verweildauer bei primären Hüft-TEP-Patienten in Deutschland 10,2 Tage. In unserer Klinik haben wir die Verweildauer in den letzten 10 Jahren auf ⌀ 3,8 Tage verkürzen können. Ziel der Arbeit Seit September 2015 bieten wir das Hip-in-a-Day-Programm an. Dieses Ultra-Fast-Track-Programm

beinhaltet eine tagesklinische Hüft-TEP-Operation eines gut vorbereiteten und explizit ausgewählten Patienten mit

maximalintensiver interdisziplinärer Versorgung.

[...]

Alle erhielten eine Vollnarkose. Der operative Eingriff erfolgte über

den vorderen Hüftzugang (AMIS). Die Patienten blieben <24 h nach der Operation

in der Klink. Davon wurden 30 Patienten am Operationstag entlassen (⌀ 12h

Verweildauer), 67 Patienten am folgenden Vormittag (⌀ 20h Verweildauer).

Ergebnisse

[...]

Ein Patient musste

nach 10 Tagen aufgrund einer Pfannenlockerung revidiert werden. Alle Patienten

(100 %) waren sehr zufrieden mit dem Ablauf und der schnellen Entlassung aus

der Klinik.

Diskussion

Ziel von Hip-in-a-Day ist es, den Patienten innerhalb von 24 h nach Hause zu

entlassen. Die Implementierung im tagesklinischen Setup ist eine

maximalintensive interdisziplinäre Versorgung aller beteiligten Fachbereiche

sowie der drei Eckpfeiler anästhesiologisches Management, minimalinvasive

Operationstechniken und Patienten-Compliance. Ultra-Fast-Track-Endoprothetik

ist routinemäßig durchführbar und erzielt eine große Zufriedenheit bei den

Patienten. Eine angemessene Vergütung durch die gesetzlichen Krankenkassen ist

unabdingbar, damit dieses Versorgungskonzept flächendeckend in Deutschland

angeboten werden kann.

Quelle: Springer, 28.02.2020